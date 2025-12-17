顧部長：強化去中心化指管概念 提升應變效能

記者謝承宏／臺北報導

國防部長顧立雄昨日於立法院外交及國防委員會專案報告時指出，中共持續進行武力侵臺整備，國軍依關鍵預警徵候掌握敵情，爭取早期預警與迅速處置，防敵「由訓轉演，由演轉戰」；另部隊均納「去中心化指管」概念，遭遇突發狀況時依規定處置，以提升應變效能。

透過戰略溝通 掌握相關趨勢

顧部長、國安局長蔡明彥昨日出席立法院外交及國防委員會，進行「臺海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」專案報告，並備質詢。臺海周邊情勢方面，蔡明彥指出，針對近期中共遼寧艦編隊動態，以及共機以雷達鎖定日本戰機的挑釁事件後，美日同盟迅速啟動應變機制，美軍派遣B-52H戰略轟炸機進駐日本海。對此，美國與友盟透過更緊密合作聯演、聯訓外，也強化在第一島鏈部署，並遏止中共海空軍力擴張；國安局除透過戰略文件理解友盟國安態勢規劃外，也透過戰略溝通、情報交流來掌握相關趨勢。

廣告 廣告

防敵情「由演轉戰」 分散式管制運作

顧部長強調，因應中共威脅，國軍秉持「以備戰達避戰」原則，平時依「突發狀況處置規定」建立威脅模式並提升加強戒備，以防敵情「由演轉戰」；若遭敵猝然攻擊，則採「分散式管制」與「去中心化」運作，透過任務式指揮授權與責任區賦予，結合交戰規則，授權任務部隊因地制宜、果斷遂行作戰任務。

在共軍區域動態方面，國防部作戰及計畫參謀次長連中將表示，中共常態派遣海空兵力逾越中線執行「戰備警巡」及「聯合戰備警巡」，並結合海警船編隊巡邏、施放空飄氣球及無人機情蒐等手段；同時運用民船關閉AIS或切換不同海上式移動通信識別碼等方式偽冒規避查緝，甚至以拋放錨鏈拖曳破壞聯外海底電纜，擴大灰色地帶襲擾，持續提高衝突風險。

連次長指出，後續整備方面，國防部規劃明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」，採階段演習、全面驗證，確保各層級熟稔指揮與戰鬥程序，達成平、戰轉換目標。建軍聚焦「建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能力」4大方向，推動「臺灣之盾」及無人載具偵蒐、反制等能量。

國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥昨日出席立法院外交及國防委員會，進行「臺海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」專案報告。（記者謝承宏攝）