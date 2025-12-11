顧部長：強化自我防衛能力 建立有效嚇阻

記者謝承宏／臺北報導

國防部長顧立雄昨日表示，美方將以實力維持嚇阻，並與區域國家合作，共同強化防衛能量，而臺灣位處第一島鏈前緣，也將持續提升自我防衛能力。此外，火藥原物料採購案只要投標廠商具備國際貿易代理資格，且能取得原廠原物料、輸出許可與來源證明，便可參與投標及完成履約。

顧部長昨日出席114年度中央政府總預算案協商，並於會前受訪，針對火藥原物料採購案、五角大廈機密簡報及特別預算等議題進行說明。

針對外媒報導五角大廈機密簡報內容，顧部長表示，相關資料無法確認其真實性，但美國最新發布的國家安全戰略（NSS）已明確指出，印太和平與穩定是美國核心利益，美方將以實力維持嚇阻，並與區域國家合作，共同強化防衛能量，而臺灣位處第一島鏈前緣，更需持續提升自我防衛能力，這也是政府推動特別預算的重要原因。

廣告 廣告

另1.25兆元特別預算部分，顧部長表示，無論技術移轉、共同研發或共同生產，都是強化國防自主的能力；強調透過強化自我防衛能力，並與周邊國家建立有效嚇阻，才能維持區域穩定，且也是特別預算編列目的。

顧部長指出，火藥原物料採購案，因國內並無自製產能，主要須依賴國外進口，凡具備國際貿易代理資格、能取得原廠原物料、輸出許可與來源證明，並通過查驗者，均可參與投標並完成履約，國防部將落實相關輸出許可證明及交貨時原廠來源證明之查驗。

顧部長昨日表示，臺灣位處第一島鏈前緣，將持續提升自我防衛能力。（記者謝承宏攝）