顧部長：持續檢討各項勤務加給 提高官兵福利待遇

記者陳彥陵／臺北報導

國防部長顧立雄今（1）日表示，官兵薪資待遇是考量敵情威脅變化、防衛作戰需求及勤務專業特性與繁重程度等因素，持續整體檢討修正各項勤務加給與發給對象，以提高官兵福利待遇，盼委員支持相關政策推動。

顧部長今日上午赴立法院外交及國防委員會實施「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並由資源規劃司長藍靜婷針對「軍人薪資待遇結構」、「歷年調整情形」、「114年執行成果」與「未來調整規劃」實施報告，期透過薪資合理調整，兼顧戰訓工作與官兵照顧，穩固國防戰力。

藍靜婷說明，軍人薪資結構中，基本待遇包含本俸、專業加給及志願役加給，加給則依據職務、服務地域及部隊性質，分別有主管職務加給或上將職務加給、地域加給與戰鬥加給等；另從事海上及空中勤務、飛彈修護、特種勤務、空降特戰及空中投送、軍醫軍法、電訊偵測、戰術及航行管制、三軍儀隊、網路作戰、資訊處理、軍事監獄、外事聯絡及教官等工作，可依所佔職缺擇一支領勤務加給。

藍靜婷指出，國防部自民國104年至113年間，已完成10項加給增（修）訂，涵蓋地域、戰鬥部隊、網路戰、戰航管、電偵、三軍儀隊、空降特戰及軍法等多類別，以兼顧不同勤務風險與專業需求。其中，戰鬥部隊加給更因應募兵制推動，歷經8次調整，迄今支領官兵佔全軍人數比例約57%。

藍靜婷提到，為健全士官制度穩定發展，於108年已將各層級士官督導長主管職務加給，調增比照單位副主官8成給予；並在109年將士官長專業加給，調增比照中尉至少校專業加給數額發給，以反映其專業訓練與管理勤務負荷。

藍靜婷表示，受少子化趨勢影響，為使志願役軍人常留久用並吸引青年投身軍旅，國防部自今年起推出5項加給調整方案，均獲行政院核定生效實施；在志願役勤務加給與戰鬥部隊加給調增方面，自4月1日起，志願役加給全面提高至13000至15000元；第一類型戰鬥部隊加給上調至12000元、第二類型調至7000元。

網路戰、戰航管與電偵等3項專業加給部分，藍靜婷進一步說明，行政院核定於6至7月間生效調整，網路戰加給調增專家級10000元，並將專家級、菁英級可支領人數比例，由15%提高至30%；戰航管加給調高至5100至11200元；電偵加給則調增為4100至13600元，以鼓勵高專人才長留久用。藍靜婷指出，截至今年10月，志願役現員較去年成長逾2000人，可見待遇調升政策已顯現成效。

有關未來調整規劃，藍靜婷指出，為持續照顧官兵，國防部也於今年8至10月間向行政院送審多項加給方案，包括戰鬥部隊加給納入無人機及火力部隊，支領第一、二類型戰鬥加給；陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊從事戰鬥支援任務，亦符合戰鬥部隊定義，列為第二類型加給對象；資通電軍所屬通資站臺等單位也納入戰航管加給範圍；另考量軍事安全總隊鞏固內部安全任務繁重艱困，新增反情報勤務加給，以提升留營誘因；此外，針對士官制度，同步研議士官督導長分級制度，並據此檢討各項加給，鼓勵士官勇於向上派職。

<國防部長顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會實施「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告。（記者陳彥陵攝）