顧部長：推動兆元國防特別條例 展防衛決心

記者謝承宏／臺北報導

國防部長顧立雄昨日赴立法院外交及國防委員會專案報告，會前受訪表示，美國最新國家安全戰略中，強調盟友分擔防衛責任，各國需提升國防預算；若兆元國防特別條例遲未審查，恐使美方對我防衛決心產生疑慮。另就兵役體位區分標準修正草案，顧部長重申，當兵為國民應盡義務，閃避兵役不足取，相關刑責將循跨部會協商研議。

國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃擬於2026至2033年間投入新臺幣1兆2500億元，立委質詢關切迄今尚未送交委員會審查；對此，顧部長指出，從美方最新國家安全戰略可見，美方強烈建議盟友共同分擔防衛責任，不僅日本國防預算創新高，並強化前進部署，韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等國亦體認中共軍事威脅已成區域不穩定因素。

顧部長表示，我國有必要推動兆元特別預算條例，以展現防衛決心，並與印太區域國家共同建立拒止能力。至於條例通過是否排擠社福與教育預算，顧部長說明，預算採8年編列，財源為歲計賸餘及舉債支應，並受財政紀律監督，不致產生排擠效應。

另媒體詢問國防部日前預告修正「體位區分標準修正草案」，顧部長表示，常備兵役體位標準仍為身高150公分以上，至於不符標準是否需服替代役，將由內政部依權責決定；針對是否修正《妨害兵役治罪條例》加重閃兵刑責，顧部長強調，當兵是國民應盡義務，任何推諉、閃避兵役行為都不足取，相關刑責將循跨部會協商研議。

顧部長昨日赴立法院外交及國防委員會專案報告，會前接受媒體訪問。（記者謝承宏攝）