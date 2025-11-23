顯卡在燃燒？《虛實萬象》曬新截圖，黛安娜「毛髮渲染」超逼真
Capcom（卡普空）旗下科幻動作冒險新作《虛實萬象》（Pragmata），目前目前在 2026 年內推出。該遊戲從首次預告曝光起，就因為出現的一名金髮小女孩獲得關注，並且先前幾次延期，都會畫圖來可愛的向玩家們道歉。而最近 Capcom 公開最新遊戲畫面，並非單純的遊戲場景，而是聚焦遊戲中的「毛髮渲染」效果。
在 Capcom 公開的 3 張遊戲截圖中，可以看到擁有小女孩外表的機器人搭檔「黛安娜」身影，其散亂的長髮的質感與細節處理非常逼真。開發團隊很明顯在角色外觀與環境互動的細節上下足了許多功夫，讓每一根髮絲在靜態畫面中也能呈現出細膩的光影層次，賦予了角色生動的表現力和真實感。
許多網友看到後都表示，這是他們目前看到最真實的髮絲，尤其是先前曝光的《虛實萬象》實機遊玩影片中，可以看到黛安娜的頭髮物理效果十分流暢，光線還能通過髮絲中的縫隙穿過，令人感到驚豔：「我現在知道為什麼延期這麼多年」、「可以幫她梳頭髮嗎」、「我能感覺到我的顯卡在燃燒」、「和最早預告相比，進化超多！」Xbox 官方也覺得頭髮太亂：「誰來給她一個髮夾」
I understand why it was delayed all these years. pic.twitter.com/XcXdGCbckl
— ABDEL AZIZ: الرزدنت ايفلي (@Psr2G) November 21, 2025
其他人也在看
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 6 小時前
經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。民視健康長照網 ・ 3 小時前
爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲
女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前