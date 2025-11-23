顯卡在燃燒？《虛實萬象》曬新截圖，黛安娜「毛髮渲染」超逼真

Capcom（卡普空）旗下科幻動作冒險新作《虛實萬象》（Pragmata），目前目前在 2026 年內推出。該遊戲從首次預告曝光起，就因為出現的一名金髮小女孩獲得關注，並且先前幾次延期，都會畫圖來可愛的向玩家們道歉。而最近 Capcom 公開最新遊戲畫面，並非單純的遊戲場景，而是聚焦遊戲中的「毛髮渲染」效果。

看來毛髮技術會是本作的亮點之一？（圖源：PRAGMATA）

在 Capcom 公開的 3 張遊戲截圖中，可以看到擁有小女孩外表的機器人搭檔「黛安娜」身影，其散亂的長髮的質感與細節處理非常逼真。開發團隊很明顯在角色外觀與環境互動的細節上下足了許多功夫，讓每一根髮絲在靜態畫面中也能呈現出細膩的光影層次，賦予了角色生動的表現力和真實感。

許多網友看到後都表示，這是他們目前看到最真實的髮絲，尤其是先前曝光的《虛實萬象》實機遊玩影片中，可以看到黛安娜的頭髮物理效果十分流暢，光線還能通過髮絲中的縫隙穿過，令人感到驚豔：「我現在知道為什麼延期這麼多年」、「可以幫她梳頭髮嗎」、「我能感覺到我的顯卡在燃燒」、「和最早預告相比，進化超多！」Xbox 官方也覺得頭髮太亂：「誰來給她一個髮夾」