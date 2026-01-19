顯瘦又不怕冷 冬天必學5套Leggings穿搭公式

編輯/鄭欣宜撰文

一到冬天，女生對leggings的依賴程度，幾乎跟對熱飲一樣真實。保暖、顯瘦、怎麼動都自在，唯一的問題只有一個：怎麼穿才不會看起來像剛下樓倒垃圾？答案其實很簡單，leggings本來就是「配角型單品」，只要上半身選對，氣場立刻翻轉，甚至連皮草都能駕馭得很合理。時尚小編要跟女孩們分享，5條超時尚的leggings穿搭公式。

1.長版針織＋leggings：最不容易出錯的日常公式

這套是leggings入門首選。長版針織的長度建議落在大腿中段，能自然遮住臀部又不壓腿。版型選擇有垂墜度或微寬輪廓，比貼身款更顯瘦。下身搭厚磅 leggings，整體會有一種「我很舒服，但我不是亂穿」的感覺。鞋子選短靴或厚底球鞋，實穿度直接拉滿。

2.Oversize外套＋貼身leggings：上寬下窄就是王道

leggings貼身的特性，最適合拿來平衡寬版外套。羊毛大衣、西裝外套、鋪棉外套都很適合，重點是外套要有結構感，長度最好在大腿中上段。這個組合的優點是，會讓人看起來「腿很細、上半身很有型」。

leggings貼身的特性，最適合拿來平衡寬版西裝外套。圖/123RF圖庫

3.皮草外套＋leggings：冬天氣場直接拉滿

很多女生不敢用leggings配皮草，怕太衝突，其實剛好相反。皮草本身視覺份量很重，下身越簡單越能平衡。選擇短版或及腰的皮草外套，搭貼身leggings，比例會非常乾淨。內搭可以是素色高領或針織上衣，整體就會變成「看起來很會穿，而且也很舒服」的冬日穿法。

選擇短版或及腰的皮草外套，搭貼身leggings，比例會非常乾淨。圖/123RF圖庫

4.長靴加持 leggings讓腿看起來更修長

leggings跟長靴幾乎是命中注定的一對。膝下靴、過膝靴都很適合，靴筒線條越俐落，腿型越漂亮。上半身不管是針織、外套或皮草，只要下身線條一路延伸，整個人就會自然顯高。這套特別適合想要女人味、又不想受凍的日子。

5.配件決定質感 讓leggings看起來不像居家服

leggings本身很低調，所以配件反而要撐得住。大尺寸圍巾可以增加層次感，硬挺包款能拉回正式度，墨鏡、帽子或腰帶都能讓整體更完整。當配件選得好，leggings就會從方便升級成時尚。

結語

leggings從來不是問題，問題只有「怎麼搭」。只要掌握上寬下窄、份量平衡與層次感，leggings在冬天不但能穿得舒服，還能穿出氣場，甚至連皮草這種高存在感單品都能完美搭配。真正厲害的穿搭，不是忍耐寒冷，而是在最冷的時候，依然看起來從容又好看。

