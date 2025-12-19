顯白穿搭關鍵色系一次看！張員瑛示範「這樣穿」膚色更透亮

在秋冬光線偏灰、色調變暗的季節，想穿得「顯白」其實關鍵不在單品本身，而在你選的顏色是否能替膚色加分。尤其黃黑皮或自然偏暗膚色的女孩們特別容易顯得沒精神，而選對顯白色能瞬間提亮氣色、讓造型更顯質感。以下整理4大秋冬必備色，還有韓星張員瑛、aespa Karina等私服穿搭示範，從配色原理到風格建議一次掌握，穿上膚色馬上亮一階！

顯白穿搭色系1：雲舞白

來自2026 Pantone代表色的「雲舞白」，比純白更柔和、是最容易駕馭的秋冬顯白色。它能中和黃皮、修飾暗沉，同時讓五官看起來更精緻透亮。張員瑛示範以雲舞白上衣搭配同色系蕾絲短裙，整體散發乾淨、輕盈的光感，特別適合想顯得氣質又帶點俏皮的女孩們。若怕大面積白色顯胖，可以從奶油白圍巾、小包或短靴開始嘗試，用亮度點亮整身造型。最佳搭配色是焦糖棕、灰調與淺牛仔藍。

顯白穿搭色系2：天空藍

帶點霧感的天空藍，也是相當適合秋冬的顯白冷色調。這類偏霧藍的顏色不會過於跳色，也不會反灰，反而能在冷光環境下修飾暗沉。aespa Karina私服中常件藍色系色澤，搭配灰色系短裙或丹寧，讓膚色呈現清冷又透亮的效果，看起來非常顯白。尤其黃皮或黑皮穿這色時，臉部立體度會更明顯，氣色也更乾淨。最推薦與白色、霧灰或淡銀色單品的相近色系組合，優雅又高級。

顯白穿搭色系3：濃可可棕

「濃可可棕」可以說是秋冬最耐看也最顯白的深色系。比黑色更柔和，又比淺棕更不挑膚，能讓五官線條更深邃、氣色更沉穩。孫藝珍私服裡可見深棕色大衣，搭配奶油白上衣或寬褲，散發典雅、從容的氣質。可可棕幾乎不挑膚色，對黃黑皮尤其友善，是衣櫃裡能穩住質感的色系。想提高亮度，可搭配雲舞白；想成熟一點，搭配酒紅或墨綠也很耐看。

顯白穿搭色系4：莓果紅

若你平常容易顯得沒血色，「莓果紅」會是能立即拯救氣色的色彩。介於淺紫與葡萄紅之間，不會太高調，卻能讓五官立刻變亮。香港樂壇天后陳慧琳示範這套莓果紅套裝，呈現氣色飽滿又不張揚的高級感。若怕過於鮮豔，也可以從小包、圍巾或唇色開始，讓整體造型帶有微微亮點。莓果紅也很適合與深棕、黑色、雲舞白等色系搭配。

