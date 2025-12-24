「顯示新日常」登場 AI驅動智慧場域轉型

采盟D7登機長廊商場內導入大型LED裸視3D 視界牆與 Mini LED 沉浸式螢幕。（圖/三商電腦提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 AIoT Taiwan 2025 經濟部產業發展署主題館23日舉辦「顯示新日常：讓顯示技術走進生活的每個場景」成果發表會，由資策會數位轉型研究院輔導，聚集七家國內代表性業者(包括達運精密、新一智能、火炬媒體、統一資訊、三商電腦、騰學廣告科技及啟雲科技)，發表智慧顯示於移動交通、零售、育樂與健康照護等多元領域的落地成果，展現顯示科技在AI時代下的轉型能量。

資策會數轉院攜手場域公協會、顯示面板商、系統整合商與內容服務商，共同推動高端顯示應用落地，展現跨域共創與產業合作成果。

今年成果發表會展現顯示科技從「視覺技術」邁向「服務引擎」的轉變，顯示面板結合AI不僅追求畫質，更成為推動場域體驗創新與營運管理優化的核心動能。

在體驗創新上，三商電腦與桃園機場采盟免稅店導入 LED 裸視3D視界牆與 Mini LED 導購螢幕，結合 AI 節能監控與多語互動，打造沉浸且低能耗的購物新體驗。

旅客透過點餐系統點選台灣美食,可即時欣賞3D動畫,讓用餐時光化為一場視覺饗宴。（圖/三商電腦提供）

桃機采盟打造智慧免稅商場 沉浸式購物體驗亮相

桃園國際機場第三航廈北側登機長廊即將啟用,采盟免稅商店率先導入智慧顯示 與人工智慧服務,打造融合科技與文化的沉浸式服務新體驗。

采盟在登機長廊商場內導入大型LED裸視3D 視界牆與 Mini LED 沉浸式螢幕, 結合 AI 節能監控與互動內容,創造低耗能、高臨場感的展示氛圍。旅客透過點 餐系統點選台灣美食時,可即時欣賞3D動畫製作過程,讓用餐時光化為一場視 覺饗宴。在上方的LED螢幕也清晰地顯現第三航廈北側登機長廊 D11-D18登機門 的指引標示,便於旅客能快速清楚了解登機門的方向。同時更規劃具中、英、日、 韓四種語系的AI服務導覽員,24小時提供智能導覽服務,讓旅客在航廈的體驗 更流暢便利。

本案由經濟部產業發展署指導,資策會數轉院 FIND 團隊輔導,並由三商電腦負 責技術整合與AI演算法導入,透過跨域合作,成功打造智慧免稅商場示範場域。

采盟智慧免稅商場的啟用,不僅翻轉旅客的機場服務體驗,更成為台灣品牌走向 國際的重要展示窗口,展現科技、文化與服務融合的嶄新形象。