顯著「負北極振盪」來了！鄭明典揭訊號：強冷空氣可能沿3路線南下

2026年1月25日，冬季風暴橫掃全美40州，多地嚴寒並降下大雪。圖為賓州費城民眾在雪天裡慢跑。美聯社



今日（1/27）東北季風增強，全台降溫，前中央氣象署局長鄭明典表示，從北極振盪指數來看，有一波很顯著的「負北極振盪」，代表北極圈冷空氣將外流到中緯度地區，因此美國正在發生冬季風暴。

鄭明典今在臉書發文指出，從北極振盪指數趨勢來看，有一波很顯著的負北極振盪，表示有明顯的暖空氣入侵北極圈，而北極圈的冷空氣外流到中緯度地區。

北極振盪指數，後端紅線是多重預報的結果，趨勢上顯示會有一波很顯著的負北極振盪。翻攝鄭明典臉書

鄭明典說，受到海陸分布的影響，冷空氣有一些比較容易外流的區域，其中一個就是北美洲，因此美國正在發生的強烈冬季風暴，與負北極振盪或是北極寒潮爆發有關。

廣告 廣告

另一個冷空氣外流路徑是在歐洲，這部分變動範圍比較大。最後還有第三個冷空氣外流的路徑，那就是由西伯利亞南下。

鄭明典提醒，北極振盪指數在中期天氣預報上有參考價值，可注意到北極冷空氣流向的一個客觀數據，不過，一個指數能表達的資訊還是很有限。

更多太報報導

春節換新鈔2/9開跑 央行：8金融機構、455個據點換得到

大樂透連開20天「1張對3次」 春節撒幣12億元破紀錄！加碼紅包一次看

蹲101窗邊拍霍諾德挨轟「丟台灣臉」 少女道歉網友送暖：妳很幸運