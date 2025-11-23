生活中心／綜合報導

患有先天顱顏缺陷的孩子，成長路上，經常面臨外貌或言語障礙壓力，不過就有人將這份缺陷，化為力量，一名13歲的顎裂少年宋晨希，獲得羅顏夫顱顏基金會的獎助學金，在頒獎典禮上，他特別以全英文，帶來流暢演講，希望鼓勵更多孩子，勇敢做自己。





顱顏勇士克服挑戰！ 13歲宋晨希全英文演說展自信

今年13歲的顎裂患者宋晨希（左）獲得羅慧夫顱顏基金會表揚 得到獎助學金（圖／民視新聞）









顎裂患者宋晨希：「對我來說，這代表我需要有信心充滿感恩，勇敢面對困難。」

講著一口流利英文，自信介紹自己最愛的淡紫色，難以看出，台上這名年僅13歲的小男孩宋晨希，是名顎裂患者。

顎裂患者宋晨希：「希望大家能過著多彩且充實的一天。」

克服咬字發音障礙，宋晨希以全英文帶來演講，獲得全場喝采，小小年紀的他，出生時接受過修補手術，從先天缺陷，如今成為自信陽光男孩，在台上大放異彩，不只鼓舞了更多顱顏戰士，他更決定捐出這筆熱騰騰的獎學金。





今年13歲的顎裂患者宋晨希小時候曾接受過手術 如今站上講台自信以全英文演講（圖／民視新聞）









顎裂患者宋晨希：「我會捐給基金會，幫助更多有顎裂的小朋友，因為我知道，在我很小的時候，也受到大家的幫助。」

羅慧夫顱顏基金會董事長柯雯青：「顎裂的病人，他們的障礙就是在語言，對於這樣有語言不足的病人，但是他們願意用演講口說，來表現自己，我覺得這件事情是，給大家一個很大的勇氣。」





羅慧夫顱顏基金會董事長柯雯青致詞 表示今年共228位顏顱孩子獲得獎助學金（圖／民視新聞）









今年一共228位顱顏孩子，獲得羅慧夫顱顏基金會獎助學金，即便承受身心負擔，他們仍克服逆境，活出自己的獨特印記。

