風俗店冰箱驚見嬰兒頭顱！「手腳裝塑膠盒」男員工嚇壞 軀體行蹤成謎

日本東京都墨田區江東橋一處風俗店6日晚間驚傳發現嬰兒遺體。（示意圖／photoAC）

日本東京都墨田區江東橋一處風俗店6日晚間驚傳發現嬰兒遺體。警方表示，當晚9時左右，一名男性員工在清理冰箱時，於冷凍室內的塑膠袋中發現疑似嬰兒頭部的殘骸，嚇得立即報警。警方到場後，確認袋內為新生兒的部分遺體，另在塑膠容器中找到雙手與雙腳，已依涉嫌遺體損壞與遺棄展開調查。

日本《每日新聞》報導，調查人士透露，這次被發現的遺體為剛出生數月、未滿1歲的嬰兒，切斷痕跡顯示凶手可能使用鋭利刀具進行分屍，由於軀幹尚未尋獲，性別不明。此外，裝有屍塊的塑膠袋與容器，均置於冰箱上層冷凍室，發現時遺體已凍結，推測放置時間可能已久。

報導指出，涉案店家為派遣型風俗店，事務所同時作為女性工作人員的休息空間。店家向警方表示，每日約有20人進出辦公室，冰箱為共用設備，冷凍室內原本也存放食物與飲料。

據了解，案發地點位於JR錦糸町站南口附近的繁華街區，周邊餐飲店林立。由於店內出入人口複雜，遺體來源與放置時間仍待釐清。目前，警方正積極調閱監視器並追查出入人員，盼儘速查明死者身分與案發經過。

