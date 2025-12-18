風俗店冰箱驚見嬰屍！「頭裝塑膠袋」冷凍 22歲嫩媽認：用美工刀切的

日本東京都墨田區江東橋一處風俗店6日晚間驚傳發現嬰兒遺體。（示意圖／photoAC）

日本東京都墨田區一家派遣型風俗店的冰箱中近日發現遭肢解的嬰兒遺體，引發當地社會關注。警視廳今天（18 日）表示，警方已以遺棄、損壞屍體嫌疑，逮捕一名居無定所、22 歲的風俗店女員工。該女子遭逮後坦承犯行，供稱自己獨自生產後，發現嬰兒沒有動靜，「覺得必須隱藏起來，就把遺體分解了」。

《朝日新聞》報導，這次被發現的遺體為剛出生數月、未滿1歲的嬰兒，切斷痕跡顯示凶手可能使用鋭利刀具進行分屍，由於軀幹尚未尋獲，性別不明。此外，裝有屍塊的塑膠袋與容器，均置於冰箱上層冷凍室，發現時遺體已凍結，推測放置時間可能已久。

警視廳搜查一課指出，嫌犯涉嫌於3月上旬左右，在東京都內產下嬰兒後，使用美工刀將嬰兒遺體分屍，並於本月6日前，將頭部與雙手、雙腳丟棄在其工作地點的冰箱冷凍室中。據稱，女子是在3月於風俗店休息室內獨自生產，數日後到附近飯店肢解遺體並棄置，而嬰兒的軀幹部分則丟入休息室的垃圾桶。

關於將部分遺體放入冷凍室的原因，女子供稱「想把生下來的孩子放在身邊」。該女子自去年11月起在該風俗店工作，但其他員工並不知道她懷孕。她也向警方表示「無法向任何人求助，也沒有去婦產科就診」。

警方在風俗店休息室兼辦公室發現遺體後，對曾出入現場的員工進行詢問，並對該女子進行DNA鑑定，結果顯示她與嬰兒間具有親子關係。此外，裝有嬰兒頭部的塑膠袋上所採集到的指紋，也與該女子的指紋一致。目前警方已以遺棄、損壞屍體嫌疑將其逮捕，並移送地檢署偵辦。

