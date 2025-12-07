風俗店驚見「整顆嬰兒頭」塞冰箱！斷肢放保鮮盒冷凍…常客嚇壞

國際中心／周希雯報導

日本東京紅燈區驚傳駭人分屍案！1名風俗店員工在清理冰箱時發現異物，仔細一看竟是疑似嬰兒頭部，嚇得馬上報警；警方調查後證實是嬰兒遺體、僅出生不到1年，而且進一步搜索還發現裝有四肢的容器，唯獨找不到軀體。對此，警方初步研判為分屍後遺棄，如今已封鎖現場展開調查，常客得知後也驚恐表示，「太殘忍了！」

綜合日媒《產經新聞》、《時事通信社》報導，該事發生在東京墨田區江東橋一家成人娛樂場所，1名男性員工昨（6日）約晚間9時報警，緊張表示「我在清理冰箱時，發現了一個疑似兒童頭部的東西！」東京警視廳獲報趕往現場，確實在冰箱上層發現被裝進塑膠袋內的嬰兒頭顱，同時也找到裝有四肢的食品保鮮盒；初步判斷嬰兒年齡僅幾個月到1歲之間，但軀幹仍下落不明，目前性別不明。

由於嬰兒遺體明顯遭人為切割，警方目前以毀損遺體、遺棄屍體案展開調查。據悉，該風俗店位於錦糸町站附近、坐落繁華商業區一棟建築，尋獲嬰兒遺體的冰箱放在2樓辦公室兼員工休息室內，現場已拉起封鎖線、大批進駐調查，陸續有鑑定人員進出，一度引起當地民眾恐慌。





對此，1名經常光顧該地區地點的30多歲男性上班族，得知此事後驚恐表示，「這附近有很多餐館和成人場所。看到這裡竟然發現了一顆被砍下的頭顱，我感到非常震驚和恐懼，這太殘忍了」。附近1家餐廳的35歲男員工也說，晚上約10時上班時看到大批警方聚集在風俗店前，並提到事發場所「經常有女孩進出」，另1家店裡女員工也震驚表示，「這附近治安不太好，但我沒想到會發生這種事。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

