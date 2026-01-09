風倒木再生成台灣燈會主燈 結合聲光敘說台灣故事

（中央社記者王寶兒台北9日電）有別多以傳統生肖為主題，2026台灣燈會主燈型以阿里山神木出發，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作，回應台灣燈會此次落腳「木都」嘉義，結合風倒木等廢棄素材，敘說台灣如何誕生。

台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」暨小提燈造型發表會今天舉行，現場展示主燈模型，外型如高塔，圓柱燈架點綴藍色燈條，並以木造零件打造外層結構，搭配可旋轉的圓形光環，象徵山巒間的太陽，而主燈預計將高達21公尺。

姚仲涵今天向中央社記者分享，主燈上的木頭構造其實都源自回收材料，在嘉義縣政府幫助下，他們從嘉義廢棄老屋、風倒木回收場找尋材料，整座塔的系統、構造也訴求可全面回收，回應永續議題同時，也希望充滿故事。

主燈最下方是直徑13公尺的環形螢幕，將以聲光、影像濃縮台灣的故事。姚仲涵今天在發表會提到，幾年前他與家人一起在阿里山看日出，就想著18座山峰組成的阿里山到底是什麼形狀，而這一想就要繞回一切都還在海底的以前，有了地殼變動、造山運動後才成為現在的台灣。

姚仲涵說，這一大段時間便是他們想呈現的故事，在主燈展演最初，會先從太空靠近台灣海域上方，再到海底看到地殼變動、看到台灣升起，到了冰河時期，主燈會像是大樹，下方環繞著台灣熟悉的動物，一路映演到歐洲打開台灣與世界的連結，最後會演繹台灣科技力量，隨主燈燈光變化，為台灣祈福。

此次主燈影像創作由姚仲涵、陳威志創作，主燈造型由盧彥臣操刀。姚仲涵提到，在觀光署署長陳玉秀鼓勵下，此次挑戰以聲光科技詮釋燈會主燈，最初接獲邀請後便找盧彥臣、陳威志一同加入，自去年9月開始一路創作至今。

姚仲涵自2017年起發展「光電獸」系列作品，盧彥臣也將此次主燈定位為「光電獸」首次擁有的「可居住」實體載體，盧彥臣說，此次主創團隊專業涵蓋建築、新媒體藝術、媒體傳達，加上硬體設備施工，最挑戰如何整合設計語彙，最終達成大家都滿意的成果。

陳威志認為，這次最重要的任務是如何讓大眾都能看懂主燈敘事概念、氛圍，也就是如何在3分鐘內敘說台灣歷程，此次影像借力AI（人工智慧），並以模型訓練出多元風格，配合主燈展現科技藝術新媒體魅力。

台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」將於3月3日元宵節當天晚上7時正式開燈，燈光展演每半小時演出一次，持續至3月15日晚上10時。（編輯：龍柏安）1150109