風力最強不在新竹！ 氣象署數據曝1地：出乎你意料

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

說到全台風力最強之處，許多人優先想到新竹，畢竟是名聞遐邇的「風城」，但實際翻看氣象署的數據，卻顯示以天數計算，在台灣本島出現最多強風的地方在屏東九棚，平均每年多達195天，桃園蘆竹的沿海地區則緊跟其後，平均每年186天。

氣象署今(28)日發文表示，如果攤開各個測站的強風日數統計，也就是平均每一年，平均風力達到某個強度以上的日數有多少「天」，結果可能會出乎意料。

若以平均風6級(含)以上作為標準，那麼離島地區的榜首是金門烏坵，台灣本島出現最多的則是屏東九棚，平均每年多達195天；桃園蘆竹的沿海地區緊跟其後，平均每年有186天。北海岸、桃園以南到台南的沿海，平均每年也有150天左右。而離島地區普遍都相當高，澎湖約175天、蘭嶼和綠島每年也約125天。

廣告 廣告

氣象署指出，如果把強風的標準提高到平均風7級(含)以上，或是將標準繼續提高至8、9、10級，屏東九棚的日數都將坐穩本島冠軍寶座，整體而言觀察台灣強風好發區的分布，似乎是以「桃園到臺南沿海」、「恆春半島」、「東北角」以及離島地區為主。這是為什麼？氣象署解釋因2特性所致。

1.地表特性

或許大家會發現不論哪個地區，通常沿海地區的風都比內陸還來的明顯，海邊風大是一個蠻穩固的既定印象，其實這種感覺也和觀測事實相符，原因是水面的摩擦力遠比陸面要小，這直接造成了「海上的風普遍比陸地上的風要強」，同時海上的島嶼也容易出現較強的風。

即便強風進入陸地後，也會因地表較高的摩擦力而減弱，所以內陸地區的風通常都很微弱，除非另有明顯的天氣系統影響。此外，如果陸地上還有植被、建築等覆蓋，也會讓風減弱得更明顯。

2.季節特性

這個特性是台灣特有的，也就是強風容易發生在冬半年（秋、冬至隔年的春季）原因主要是這個季節盛行東北季風，配合台灣本島的地形，加上台灣海峽附近的海陸分佈，所造成的加成效應。當東北風由較為廣闊的東海進入較狹窄的台灣海峽時，會因為氣流流動的通道突然收窄，而在進入通道時加速，使海峽上的風速比周圍的海域又更強，也就是所謂的狹管效應。

因此冬季時，台灣海峽上會產生穩定的強風區，使得靠近海峽的台灣西部沿海(桃園至台南)以及金門烏坵、海峽中央的澎湖離島風特別大。而在到了高屏的沿海地區，由於海岸線往東南方轉向，反而成為強風不容易影響的弱風區。

東北季風南下時除了繞行西側的台灣海峽，也會有一部分的風繞至臺灣島的東側南下，這部分的風會從地勢明顯變低的地方(即恆春半島) 大舉向西越過山脈，加上半島的地形向海上突出，使得此區域的風勢在冬季也相當強。

氣象署也曬出全年統計圖，指出呈現的特性以東北季風影響的型態為主，不過在其他季節，如果遇到颱風、西南氣流、熱帶性低氣壓，或是劇烈的中小尺度對流系統(例如颮線、午後雷陣雨等)，也會出現局部性的強風，但是因為這些因素影響的天數少很多，在這張圖上就相對看不到。

氣象署補充，以上的統計結果是根據現有的測站得到的，但測站的數量有限，不是每個地方都有風力測站，有些風力現象可能只是因為剛好位處測站較缺乏的地方，所以還沒被發現。以上結果係根據中央氣象署2014-2023年測站資料的統計(包含自動測站)。另外，位於山區、海拔較高的地區地理環境複雜，容易因地形起伏產生局部、小範圍的風力特性，故山區測站受到局部地形的影響較大，較無法客觀代表鄰近區域的狀況，因此海拔300公尺以上的測站在此未列入統計。

原始連結







更多華視新聞報導

鳳凰減弱為輕度颱風 台南台東納陸警範圍

路徑似2004年南瑪都 「鳳凰」恐直撲桃園以南登陸

北部.宜蘭強降雨轟到週末！ 沿海.離島防11級強陣風

