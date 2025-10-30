風動《映影返時》 演出歌仔戲精髓

戲劇以穿越時空手法，講述一名少女與從古鏡中蹦出鏡靈相遇的火花，直擊歷史上最動人的女性悲歌。（風動歌劇團提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

連續十年榮獲基隆市傑出演藝團隊的「風動歌劇團」，日前演出二０二五全新創作《映影返時》，集結基隆在地藝術人才共同合作，將傳統歌仔戲的精髓，結合現代舞臺劇的張力，上演一場穿越時空的視聽盛宴。

團長紀易延表示，這個劇本是由導演許麗坤和編劇林玉如討論完成，拿到劇本時覺得非常有挑戰性。編劇導演期望希望吸引更多年輕人前來欣賞，所以由代表現代人物的「宇美」和在宇美阿媽遺留下來的古鏡中的「鏡靈」串連起四個女人的故事，從家喻戶曉的「西施」出發（代表情愛和家國之愛）；再來有帶著對人性尊嚴徹底的失望悲慘投江的「杜十娘」；而後接下來由麗坤老師擔綱演出的東漢才女「蔡文姬」；以及自小如同孤兒的女殺手「聶隱娘」。這兩個一文一武同時是在女權不能自主的傳統社會中的故事，希望觀眾欣從中思考身為「人」的自主權。