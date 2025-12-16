風向已變 賴清德仍堅持主權未定？

（圖／本報系資料照）

近日共軍艦艇在臨近水域部署超過百艘，是迄今最大規模的海上軍事展示，而大陸外長王毅在接見德國外長時，稱台灣地位受到《開羅宣言》等「七重鎖定」；另有消息傳出，韓國將台灣旅客的入境電子申報單改為「中國（台灣）」；稍早，南非政府將「台北聯絡代表處」降格更名為「台灣商務辦事處」，並強制自首都遷往約翰尼斯堡，而邦交國巴拉圭的斷交傳聞不斷。跡象顯示，台灣的國安危機持續惡化。

基此，賴總統在11月26日召開國安高層會議，加碼宣稱北京當局以「2027年完成武統台灣為目標」，進而提出「守護民主台灣國安行動方案」，一方面要求成立常態性專案小組，確立「一國兩制台灣方案」是不可碰觸之紅線；另一方面則是提高軍費，明年度預算超過GDP的3％，未來8年投入1兆2500億元建構「台灣之盾」。前一方案行之有年績效不彰，看來賴總統抗中的唯一辦法便是軍事手段。

兩岸軍力懸殊，軍備競賽台灣不可能獲勝，賴清德之所以勇往直前，依恃的還是美日外力。然而，日前川普政府公布的美國《國家安全戰略報告》，強調美國商業利益優先，俄國不再是戰略對手，對中則側重經貿關係的再平衡，不再重視民主價值，批評歐洲盟邦踐踏民主，美國將培養歐洲的「抵抗勢力」。賴清德的民主抗中聯盟宛如鏡花水月。

中共對高市早苗「台灣有事」的說辭大加撻伐，美日雖有安保條約，但川普政府在事件發生兩周後才由國務院副發言人透過社群媒體表示，美國對日本的防衛承諾堅定不移，沒有支持高市。川普卻先致電習近平暢談關稅議題，並對習強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」表示理解，看起來川普是利用危機求取美國利益。日前川普要求烏克蘭割地以便和俄羅斯達成和平協議，這對賴政府的聯美抗中幻想無異當頭棒喝。

日本和烏克蘭的教訓充分說明國際政治追逐利益的冷酷現實，台灣必須因勢利導掌握主動，放棄不切實際的虛幻，努力創造兩岸和平。為了反擊中共有關台灣地位被鎖定的說法，外交部再度強調《舊金山合約》取代《開羅宣言》和《波茨坦宣言》，台灣地位未定，並以兩國論證明兩岸互不隸屬。

面對陸方有關台灣主權已鎖死的說法，我方最好的反擊，便是倡議早在中華人民共和國成立前，國際文書便已昭告台灣是中華民國領土的一部分。自承地位未定，豈不授人以柄？為了息爭，高市尚且搬出1972年的《日中建交公報》，證明台灣已經歸還中華民國，台灣執政者豈能如此無知？

國安危機日沉，賴清德別再提油救火了！（作者為陸委會前副主委）