風向已變 賴清德還要堅持主權未定？

圖片來源：中央社

趙建民 / 文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委

近日共軍艦艇在臨近水域部署超過百艘，是迄今最大規模的海上軍事展示，而大陸外長王毅在接見德國外長時，稱臺灣地位已經受到開羅宣言等「七重鎖定」；另有消息傳出，南韓將臺灣旅客的入境電子申報單改爲「中國（臺灣）」；稍早，南非政府將臺北聯絡代表處降格更名為臺灣商務辦事處，並强制自首都遷往約翰尼斯堡，而邦交國巴拉圭的斷交傳聞不斷。跡象顯示，臺灣的國安危機持續惡化。

廣告 廣告

基此，賴總統在十一月二十六日召開國安高層會議，加碼宣稱北京當局以「2027年完成武統臺灣為目標」，進而提出「守護民主台灣國安行動方案」，一方面要求成立常態性專案小組，透過溝通確立「一國兩制臺灣方案」是不可碰觸之紅線；另一方面，則是提高軍費，明年度預算超過GDP的3%，未來八年投入1兆2,500億元建構「臺灣之盾」。前一方案行之有年績效不彰，看起來賴總統抗中的唯一辦法，便是軍事手段。

兩岸軍力懸殊，軍備競賽臺灣不可能獲勝，賴清德之所以勇往直前，依恃的還是美日外力。然而，日前川普政府公佈的美國國家安全戰略報告，强調美國商業利益優先，俄國不再是戰略對手，對中則側重經貿關係的再平衡，不再重視民主價值，批評歐洲盟邦踐踏民主，美國將培養歐洲的「抵抗勢力」。賴清德的民主抗中聯盟宛如鏡花水月。

中共對高市早苗「臺灣有事」的説辭大加撻伐，美日雖有安保條約，但川普政府在事件發生兩個星期後，才由國務院副發言人透過社群媒體表示，美國對日本的防衛承諾堅定不移，沒有支持高市。川普本人卻先致電習近平暢談關稅議題，並對習近平强調臺灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，表示理解，看起來川普利用危機求取美國利益。日昨川普要求民主烏克蘭割地以便和俄羅斯達成和平協議，這對賴政府的聯美抗中幻想，無異當頭棒喝。

日本和烏克蘭的教訓，充分説明國際政治追逐利益的冷酷現實，臺灣必須因勢利導掌握主動，放棄不切實際的虛幻，努力創造兩岸和平。面對國安險境，賴清德總統卻任命三位毫無經驗的年輕人做國安會副秘書長，爲了反擊中共有關臺灣地位被鎖定的説法，外交部再度强調舊金山合約取代開羅宣言和波茨坦宣言，臺灣地位未定，並以兩國論證明兩岸互不隸屬。

面對陸方有關臺灣主權已經鎖死的説法，我方最好的反擊，便是倡議早在中華人民共和國成立前，國際文書便已昭告臺灣是中華民國領土的一部分。自承地位未定，豈不授人以柄？爲了息爭，高市早苗尚且搬出1972年的日中建交公報，證明臺灣已經歸還中華民國，臺灣執政者豈能如此無知？

國安危機日沉，賴清德別再提油救火了！■