風向球喊話卓榮泰？「台灣永社」明開記者會：行政機關需承擔守護憲政義務、院長「不副署違憲惡法」！

面對藍白三讀通過《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》等多項法案，重傷我國民主憲政秩序，「台灣永社」今（11）日表示，我國行政機關更須承擔起守護民主憲政的憲法義務，行政院長不副署違憲惡法，立院通過的「違憲惡法」未經閣揆副署將不生效力。明日將召開記者會邀請法律學者、律師與談。

「台灣永社」明日上午九點將在台大校友會館召開「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—『不副署合憲』」記者會。

「台灣永社」表示，國、眾兩黨多次以國會聯合多數，在嚴重違反程序正義、公開原則及權力分立原則等重要憲法原則下三讀通過《立法院職權行使法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》重傷我國民主憲政秩序及人民權益，甚至人民最終的救濟管道，亦因《憲法訴訟法》使憲法法庭癱瘓而遭剝奪。

「台灣永社」指出，值憲法法庭遭癱瘓之際，在民主世界中，守護民主憲政不只是大法官的權責，更是全體憲政機關的共同責任，因此我國行政機關更須承擔起守護民主憲政的憲法義務，行政院長不副署違憲惡法，立院通過的「違憲惡法」未經閣揆副署將不生效力。

「台灣永社」強調，立院仍有制衡政院的憲法機制，即依據「憲法增修條文」第三條第二項第三款，立院有權對行政院長提出不信任案，但若立法院不敢對閣揆提出不信任案，即代表行政院為守護民主憲政、保護人民的「不副署」，具有憲法正當性。

「台灣永社」表示，明日將召開座談記者會，邀集法律學者與律師，呼籲面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩，說明為守護民主憲政、保護人民的「不副署」合憲。該場記者會由律師、永社副理事長黃帝穎主持，東吳大學法律系特聘教授張嘉尹、律師、台北大學公共行政學系兼任助理教授洪偉勝、律師、日本早稻田大學國際經濟法博士後期研究傅馨儀與談。

