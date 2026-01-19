風向變了！幣安點名2026「加密新三寶」 成富豪投資新標配

財經中心／師瑞德報導

幣安研究院發布2026展望，直言加密產業已從投機變生活。風向變了！報告點名「加密新三寶」：穩定幣、比特幣與DeFi收租。穩定幣交易量超車Visa，比特幣晉升富豪標配。在降息與監管鬆綁下，這三股力量將推動全球資產大搬家，成為投資新顯學。（AI製圖）

《幣安研究院》發布2026年展望，直言加密產業已從「投機」變「生活」。風向真的變了！報告點出2026年最強勢的「加密新三寶」：穩定幣、比特幣與DeFi收租。2025年穩定幣交易額達33兆美元超車Visa，比特幣也晉升富豪標配的宏觀資產。展望2026年，在降息與監管放寬利多下，這三股力量將成為推動這場全球資產大搬家的核心引擎。

如果你是這兩年待在幣圈的人，一定很有感：2025年我們經歷了貿易戰、地緣政治，還有那些讓人摸不透的政策煙霧彈，簡直像是在坐雲霄飛車。但到了2026年的今天，你會發現空氣不一樣了。根據《幣安研究院》（Binance Research）的年度報告，加密產業正從過去那種「邊緣人實驗室」轉向正式的「產業化大航海」。

在台灣，這股感受特別明顯。隨著《虛擬資產服務法》專法準備上路，連過去最保守的銀行都要領軍發行「穩定幣國家隊」了。甚至連好幾份家族辦公室的最新報告都發現，台灣億級富豪中，竟然有超過3成已經配置了加密貨幣。這不再是少年幣神或賭徒式的博弈，而是一場真正的金融板塊大漂移。如果你以前覺得幣圈是「大富翁」遊戲，那2026年就是「企業家」與「專業投資人」的主場。究竟是哪「新三寶」改變了這一切？

第一寶：穩定幣變「數位法幣」 交易量超車Visa

過去大家覺得加密貨幣只是投機，但「第一寶」穩定幣在2025年的數據給了傳統金融一記大耳光。全年的交易額竟然衝破33兆美元，這個數字已經是支付巨頭Visa的2倍。這不只是數字變大，而是全球付錢的方式變了。隨著美國政策推動，穩定幣正從「換幣工具」變成真正的「網路法幣」，開始滲透到跨境轉帳和日常支付，慢慢吃掉傳統銀行的獲利紅利。

第二寶：比特幣成「富豪標配」 大戶進場控盤

2025年的市場雖然混亂，但「第二寶」比特幣卻確立了它「數位黃金」的地位。有趣的是，雖然一般人的交易變少了，但大機構卻透過ETF和企業資金池拚命買。這代表比特幣的定價權已經從散戶移交到專業機構手裡，它的漲跌現在跟全球景氣、降息節奏緊緊綁在一起。當全球企業持有的比特幣超過110萬枚，這已經不是賭局，而是大戶財產配置的必備選項。

第三寶：別只會炒幣！高手都在鏈上「收房租」

以前玩DeFi是為了領高額獎勵，現在高手看中的是「第三寶」：DeFi與RWA（現實資產代幣化）的收租能力。2025年DeFi協定賺了162億美元，規模大到可以跟國際投行PK。更厲害的是，現在連美國國庫券、股票都可以變成代幣在鏈上交易。這代表2026年的投資邏輯變了，大家不再追求一夕致富，而是看中這種像「收房租」一樣穩定的現金流。

2026展望：政策放水加上監管鬆綁 「新三寶」應用大噴發

展望2026年，全球正迎來「降息、退稅、監管變寬」的三大利多，這會讓大家更敢把錢投入這「新三寶」。未來的錢不再只是放在帳戶裡，而是會流向能幫你解決問題的工具。無論是結合手機錢包的新金融服務、幫你自動理財的AI工具，還是能預測未來的市場平台，2026年的贏家，會屬於那些能讓你在合規前提下，真正用到數位資產便利性的系統。

