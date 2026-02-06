風向變了！館長炮口朝向國民黨 怒譙：一點也不團結





2026年選舉布局逐漸升溫，各政黨積極備戰之際，國民黨卻在多個縣市頻傳整合不順。對此，網紅「館長」陳之漢4日直播時將砲口轉向國民黨，認為藍營在2025年大罷免過關後出現嚴重膨脹心態，黨內派系惡鬥、選將難產，恐再度把選舉勝利拱手讓人，並直言「國民黨繼續鬥、繼續鬥就對了，民進黨又要贏了」。

批國民黨四分五裂 派系各自有盤算





館長指出，國民黨目前已呈現四分五裂狀態，各個派系都想出來參選，不少人私下找他商量、尋求支持，卻毫無整合跡象。他直言，這早已不是藍白是否合作的問題，而是國民黨「自己要把自己打死」，連基本人選都選不出來。他也批評，國民黨在選舉期間跑到中國，反而成為對手操作新聞的素材，讓民進黨「見縫插針」。

館長直言，從他的觀察來看，「2026民眾黨沒什麼大問題，但國民黨千瘡百孔」，黨內各自盤算、各為自身利益出發，內耗情況嚴重，「果然不愧是泱泱大黨，每個人都為了自己政黨利益」。

稱大罷免後藍營心態膨脹 鄭麗文孤掌難鳴





館長進一步透露，近期曾分別與民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌，以及國民黨主席鄭麗文、副主席蕭旭岑交流，彼此交換對選情的看法。他強調，真正的問題在於國民黨經歷2025年大罷免大勝後，黨內普遍產生「2026、2028穩贏」的錯誤判斷，導致黨中央整合困難，直言「鄭麗文也孤掌難鳴，也很難處理」。





館長最後再度示警，距離11月投票仍有時間，但他私下聽到的消息「千奇百怪」，顯示國民黨內部紛爭仍未止歇。他形容，選舉資源有限，「一塊蛋糕這麼大」，人人都想搶，卻沒人願意退讓，結果只會「吵到最後通通送給民進黨」。





他也提醒，民意變化如流水，若忘記2025年曾「東求西跪」爭取支持的狀態，情勢一好就自認穩贏，結局恐怕再次重演。（責任編輯：殷偵維、呂品逸）

