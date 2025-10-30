風和日麗突然起火 「華固譽誠」接待中心付之一炬 附近實價登錄每坪65萬到130萬

位於新店區央北二路新建案「華固譽誠」，預計本周將開案，預計明天31 日開賣，今（30）日中午接待中心竟發生大火，圍觀群眾表示，「保全說有爆炸，屋頂垮了」。（攝影／鄭國強）

老牌建商華固（2548）位於新店央北、總銷125億元的建案「華固譽誠」，預計本周將開案，今（30）、日中午位於啟文路、央北二路口的接待中心竟發生大火，火勢迅速延燒，原定10月31日開案、11月正式公開，卻遇上大火，整棟付之一炬，等調查完原地重蓋，開案日期可能延後。

預計31日開賣，30日接待中心大火燒光

新北消防局表示，今上午11時54分獲報，新店區啟文路、央北二路一帶，有一棟2層樓木造樣品屋起火燃燒，竄出濃煙。消防局出動34車、74人趕往搶救，現場人員都已逃生、無人受困。趕抵現場時樣品屋1、2樓燃燒，無延燒情形，消防員布線灌救，於中午12時36分撲滅火勢。初估燃燒面積約500平方公尺，起火原因待調查。

「華固譽誠」的接待中心是租用的，所幸蓋好之後還沒有正式啟用，預計本週開賣啟用，沒想到今天就發生大火，由於木造為主，但有做一些防火措施，因此仍看出結構，但已完全無法使用，調查完成之後，華固才可以拆掉。

「華固譽誠」的接待中心是租用的預計本週開賣啟用，沒想到今天就發生大火，但已完全無法使用，起火原因調查完成之後，華固才可以拆掉。（攝影／鄭國強）

下午三點多發布重大訊息表示，「本公司向第三方租用座落於新北市新店區之土地，其上搭建之尚未啟用的接待中心，於今日上午11時許，不慎發生火災事件，本公司深表遺憾，本公司已於第一時間派員到現場監控情勢，目前火勢已滅，無人員傷亡，後續將全力配合消防人員調查起火原因。」

央北特區每坪喊到百萬，是炒房族的最愛

新店央北特區被設定為未來的新店市中心，每坪實價登錄在65萬到130萬元都有，多戶頻繁交易，是新店的豪宅區。那一帶的建案有宏盛心中央、波爾多2、漢皇吾岳、忠泰蘊、宏國大央北、央泱長虹、遠雄青青等。

新店央北特區被設定為未來的新店市中心，每坪實價登錄在65萬到130萬元都有，多戶頻繁交易，是新店的豪宅區。（圖片來源／翻攝樂屋網）

「華固譽誠」為華固首度揮軍新店央北的指標案，比預期推案時間2026年Q4，足足提早了1年開案。全案占地1513坪，規劃地上23層、地下5層，格局採26坪、38坪、46坪，傳出開價站上百萬，而附近的實價登錄大都有70-90萬的行情。

