風城獅子會攜手中隘里長送暖 以實際行動傳遞溫暖與希望





春節是團圓與溫暖的象徵，對獨居、清寒、失能失智長者及弱勢家庭來說，生活中的基本需求仍充滿挑戰。為陪伴弱勢族群度過寒冬，新竹風城獅子會前會長暨現任中隘里里長陳士樺，攜手新竹風城獅子會現任會長洪嘉良，23日共同捐贈6萬元，支持新竹市杜華神父社會福利基金會「114年歲末物資關懷計畫」，以實際行動傳遞溫暖與希望。

新竹市杜華神父社會福利基金會長期深耕新竹地區的長照與弱勢家庭服務，服務對象涵蓋獨居、失能、失智長者，以及弱勢家庭與長照家庭照顧者。基金會執行長楊銀美表示，感謝新竹風城獅子會洪嘉良會長及中隘里陳士樺里長關注在地公益需求，以實際行動支持弱勢服務，讓助人工作能在最需要的時刻，持續不中斷。

新竹風城獅子會獅友鼎力支持。

新竹風城獅子會洪嘉良會長表示，風城獅子會長期關注新竹地區的需要，此次捐助不僅是物資上的支持，更是一份陪伴與關心的傳遞，讓弱勢家庭在年節時刻不感孤單。陳士樺里長也指出，自己長期投入社區公益服務，希望透過此次捐助，讓弱勢家庭能感受到社會的關懷與溫情，亦期盼能拋磚引玉，鼓勵更多人一同加入公益行列。

杜華神父社福基金會已連續16年推動「歲末傳愛．溫暖到宅」年菜經費募集行動，至今提供1,780戶次、4,873人次的年菜服務，今年也將為弱勢家庭準備一份暖心的年節餐食，讓「好好吃一頓飯」不再是遙不可及的願望，也讓年菜不只是溫飽的食物，更是一份被惦記、被祝福的心意。

基金會附設秋霖園老人多元照顧中心，已在新竹服務28年，陪伴470個長照家庭走過照顧歷程。因應空間老舊與服務需求增加，基金會正推動「秋霖園搬新家計畫」，希望透過改善硬體環境，打造更安全、舒適且具復能功能的照顧空間，讓長者能在熟悉的社區中安心老化，同時減輕家屬照顧壓力。

