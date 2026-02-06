「風城維安專案」登場 高虹安力挺警方大膽正確執法

警方執行重要路檢。





隨機傷人事件頻傳，引發社會關注與不安。新竹市長高虹安指示警察局全面防範模仿效應，5日起至7日止，警察局啟動為期3日「風城維安專案」，專案啟動首晚，高市長親自前往轄內易滋事處所及重要路檢點視察慰問，透過全市「擴大路檢與威力掃蕩」勤務，落實「嚴正執法、即時壓制、預防再犯」三大方針，展現確保市民生命財產安全的堅定決心。

高市長表示，維護治安是城市治理的重中之重，絕不容許任何暴力行為挑戰法律底線與公權力。提醒民眾如果遇到異常情況，記得第一時間拉開距離，並且立即通報警方，她也要求警察局精進勤部署，全面提升人潮聚集區域的「見警率」，透過高強度的巡邏與盤查，強化即時應處能力，藉此消弭犯罪動機，有效安定社會民心。

高虹安市長率領市府團隊慰問警察局第二分局員警。

高市長視察中特別強調，第一線同仁在面對突發暴力威脅時，市府絕對是警察最強大的後盾。她明確表達支持基層員警在遇有危急情況時，應依法大膽、正確地使用警械，以確保執勤安全並即時制止犯罪，守護市民於萬全。

本次專案由警察局長陳源輝親自坐鎮規劃，針對轄內易滋事場所、KTV及大型娛樂場所進行高強度臨檢，並於各重要聯外道路設置嚴密路檢點，經統計今日全局查獲績效包括詐欺、槍砲、毒品、通緝等案件共破獲29件33人。透過密集且具威嚇力的勤務執行，向不法分子宣示「治安零容忍、暴力零空間」的立場，全面壓制犯罪氣焰。

高市長指出，本次行動必須達成「防制暴力犯罪、維持社會秩序」的核心目標，市府各局、處將與警察局密切合作，持續為市民營造一個宜居平安、充滿安全感的城市。



