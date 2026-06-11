風場圖出現「神秘藍線」 氣象署：看見這一線出門要帶雨具

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【高沛生／綜合報導】梅雨季期間鋒面頻繁影響台灣天氣，民眾在網路上查看風場預測圖時，發現台灣附近經常出現一條長長的「神秘藍線」。中央氣象署昨天特別發文科普，這條看似神秘的藍線其實就是鋒面所在位置，也就是不同風向氣流交會處，往往代表天氣不穩定、容易出現明顯降雨，提醒民眾若看到這條線，出門最好攜帶雨具。

氣象署在臉書粉專表示，許多人在風場預測圖上看到台灣附近出現一條明顯藍線，好奇是否為特殊天氣現象。事實上，這條藍線就是大家熟悉的鋒面，也就是不同風向交會的位置。

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氣象署解釋，從風場圖上的顏色分布可以看出端倪。圖例中的深藍色與紫色代表水平風速非常微弱，約每秒0至4公尺，而綠色、黃色及橘紅色則代表較強風速，因此藍線本身其實是一條狹長的低風速帶。

至於低風速帶形成原因，主要與兩股不同氣流正面交鋒有關。鋒面北側為來自北方較涼的偏東北風，南側則是帶有大量暖濕水氣的西南季風。當兩股氣流相遇時，因彼此推擠導致風速快速減弱，在極窄區域內形成接近靜風的低風速帶，因此在風場圖上呈現明顯藍線。

氣象署強調，這條藍線看起來平靜，實際上卻是空氣的「通天直達電梯」。由於兩股氣流在水平方向相撞後無法繼續前進，只能被迫向上抬升，將大量水氣送往高空，發展出旺盛對流系統，形成雲層與降雨。

因此，水平風速最低的藍線，也就是鋒面帶附近，往往是天氣最不穩定的區域，容易成為劇烈對流與強降雨熱區。氣象署指出，每年5月至6月期間，這條氣流交會線特別容易出現在台灣附近，而且常在周邊徘徊擺盪數日，這正是俗稱的滯留鋒面。氣象署提醒，當風場圖出現這條藍線時，通常代表未來一段時間天氣不穩定，民眾外出最好攜帶雨具。

梅雨鋒面影響台灣天氣，昨日上午全台有雨，中南部降雨特別明顯。中央氣象署

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