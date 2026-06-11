風場預測圖驚見次元壁？氣象署揭「神秘藍線」真相：看到記得帶雨具

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近日不少民眾在網路上瀏覽風場預測圖時，發現臺灣附近海域出現一條狹長且明顯的藍色線帶，引發熱議。（圖／翻攝自臉書，報天氣 - 中央氣象署）

近日不少民眾在網路上瀏覽風場預測圖時，發現臺灣附近海域出現一條狹長且明顯的藍色線帶，引發熱議，甚至有人戲稱是「結界」或「次元壁」。對此，中央氣象署特別說明，這條看似神秘的藍線其實就是影響臺灣春末夏初天氣的重要系統「鋒面」，也就是不同風向氣流交會的位置。

氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署 」指出，風場預測圖中的顏色代表不同風速，深藍色與紫色象徵風速較弱，約每秒0至4公尺；綠色、黃色至橘紅色則代表風速較強。因此，圖中橫跨臺灣附近的藍色帶狀區域，實際上是一條明顯的「低風速帶」。

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進一步分析可發現，藍線兩側分別存在不同性質的氣流。北側主要受到來自北方較涼爽的東北風影響，而南側則是挾帶大量暖濕水氣的西南季風。當兩股氣流相向而行並在狹窄區域內交會時，水平方向的風速會快速減弱，形成一條狹長的低風速區，也就是鋒面所在的位置。

不過，氣象署強調，風速變小並不代表天氣平靜。根據大氣物理原理，兩股氣流在地面附近相遇後不會憑空消失，而是被迫向上抬升。這種上升運動會將大量水氣輸送至高空，進而形成旺盛對流，促使雲系發展並帶來降雨。因此，鋒面附近往往是天氣最不穩定的區域，也是豪雨、雷雨等劇烈天氣現象容易發生的熱區。

氣象署表示，每年5月至6月正值臺灣梅雨季節，東北風與西南季風勢力經常在臺灣附近拉鋸，形成所謂的「滯留鋒面」。這類鋒面常在同一區域徘徊數天，導致天氣持續不穩定，甚至帶來顯著降雨。

氣象署提醒，未來若民眾在風場圖上再次看見這條藍色線帶，不必過度驚訝，它其實是鋒面活動的具體呈現，也代表附近區域可能有較高降雨機率。梅雨季期間外出應攜帶雨具，並持續留意最新天氣預報及警特報資訊，以掌握天氣變化，做好防雨準備。

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