風太大！ 台中榮總大片鷹架吹歪斜倒 險砸人行道

台中市 / 徐孟蘭 張智鈞 謝憲宗 台中報導

台中榮總第二醫療大樓進行外牆除鏽工程，搭了4、5層樓高的鷹架，卻疑似因為風太大，大片鷹架被吹到歪斜，整片往人行道和馬路方向倒，還好鷹架倒塌時，被路燈和電線撐著，沒有全部砸下來，當時也沒有人員在裡面工作，不過鷹架歪斜範圍太大，工務單位緊急派出大型機具，將歪掉的鷹架拆掉。

大片鷹架從最高處開始往外歪斜，差點砸到路邊人行道和馬路上，鷹架的網子破掉還有鐵架也因為重量不平均，變形堆疊，垂在半空中搖搖欲墜。鷹架歪斜的地點，就在台中榮總的第二醫療大樓前面，圍在大樓的鷹架，大約有4-5層樓高，往人行道的方向倒大約45度，鐵皮圍籬也歪掉快要貼到地上，有一部分的鷹架，還倒在路燈上壓到電線。

大批施工人員出動，拉起封鎖線，用三角錐封鎖外側車道，路邊機車停車格全部淨空，工務單位緊急出動大型吊車，要將歪斜的鷹架和鐵架移除清到地面上，就怕一個強風吹過來，很可能會砸到往來人車。

民眾說：「幸好今天是假日人車少，又剛好有一支電桿在那裡，就沒有全部垮下來了。」現場施工人員VS.記者說：「風太大了，(風太大啦，沒有人作業)，電線桿擋住。」施工單位的人都在現場，歪斜當下沒有物品砸落，也沒人車被波及，但還是以安全第一為優先，先請人員防護，同時將鷹架拆除。

台中榮總主任秘書姚鈺說：「我們這邊是冬季，風向最強的地方，這邊第二醫療大樓又高，落山風又很強，所以這個廠商應該是沒有經驗，沒有把這些鷹架鞏固好。」院方表示，第二醫療大樓正要進行外牆鋼構的除鏽工程，趁放假日請工務單位先把鷹架搭好，沒想到遇到強風，把鷹架給吹歪，院方要求廠商盡快將歪斜鷹架清除，後續再搭鷹架，並且加強固定，以免再次發生倒塌意外。

