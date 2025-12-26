風太強！科博館「水幕景觀」四處亂噴濺 民眾險遭潑濕

台中市 / 綜合報導

受到東北風影響，台中沿海一帶颳大風，台中市區也一樣，科博館附近的景觀裝置，水幕隨著強風噴濺，有不少民眾經過差點被噴濕。台中建設局，除了設置告示，未來也將研議配合氣象資訊，一旦風大，就會停止供水。

水幕隨著強風吹拂，不斷往外灑，一旁經過的民眾，除了頭髮被吹亂了，身上的衣服也差點被失控的水幕噴到，另一段畫面清楚拍下，人行道已經濕了一大片，旁邊正好就有一群戴著耶誕帽辦活動的民眾，但水隨著風朝四處噴灑，民眾記錄下整段畫面，懷疑這真的有辦法從旁邊安全經過嗎。

目擊民眾說：「可能有去噴到路人跟摩托車經過，在那個角落。」民眾說：「我是會走旁邊一點，因為昨天風比較大，天災不可控，如果風太大，就是把它關起來。」這裡就是台中科博館，設置的水幕裝置，使用循環水系統確保持續性及水資源再利用，一天固定6個時段供水，每次10分鐘，路過的民眾，可以看到漂亮的水幕景觀，但這幾天受到東北風影響，就連台中市區風也很大，水幕沒有關閉，導致水亂噴嚇到路過民眾。

台中市養工處市六區工程隊長吳明修說：「因風勢大致水霧隨風噴濺，現場設有告示提醒行經民衆小心步行。」管理單位是台中市建設局，後續現場除了設置告示，提醒民眾經過要小心之外，未來也將研議配合氣象預報資訊，如果風很大就會停止供水。

原始連結







