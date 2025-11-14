【風尚】亞都天香樓「風華蟹宴」以一席秋味道盡40年風華

「麻油紅蟳燉生敲」充滿大海韻味，讓人一試難忘。徐力剛攝

記者徐力剛／台北報導

秋意漸深，空氣裡多了一點柔和的金色氣息。台北亞都麗緻大飯店天香樓以「江南風華」為靈感，打造一場專屬秋日的味覺詩篇「風華蟹宴」，主廚以細膩匠心，將時令秋蟹的鮮美融入一盤盤雅致佳餚，金黃蟹膏在舌尖綻放出秋天的層次與溫度。

「秘制花雕凍蟹」色香味俱全。徐力剛攝

今年是天香樓的40歲生日，作為香港首間引進大閘蟹的餐廳，也是台灣蟹宴的先驅者，天香樓蟹宴在業界享負盛名，全新「天香四十．風華蟹宴」11月14日至12月30日限定開賣，每套6600元+10%，讓無數饕客趨之若鶩。說到螃蟹最肥美季節，多數人第一印象是「秋蟹」，大閘蟹作為河鮮與深海螃蟹不同，極易受到天候影響，每年立冬、小雪、大雪到冬至時節，正是啖蟹的最佳時節。

天香樓主廚路凱源（圖右）最新力作「風華蟹宴」登場。徐力剛攝

天香樓在主廚路凱源領軍下，今年蟹宴有別過往，推出多道特色佳餚饗客，其中「禿黃油撈飯」最讓人驚豔，使用5隻以上大閘蟹的蟹黃與蟹膏，不取蟹肉，加入豬油小火拌炒，需要特別留意鍋中溫度，溫度過高容易造成蟹膏會凝固，溫度過低會影響風味，十分考驗主廚控火功力，搭配現炊米飯享用，粒粒分明米飯與香濃膏黃完美結合，帶給舌尖全新層次。

「禿黃油撈飯」作法繁複，濃郁膏黃與米飯的完美結合。徐力剛攝

創意菜「桂花銀芽炒蟹鬆」口感清爽無負擔。徐力剛攝

創意菜「桂花銀芽炒蟹鬆」靈感來自江南名菜「桂花炒蟹」，先以蛋液快炒成桂花般細絲，再放入香菇、銀芽、沙母蟹肉乾炒，金黃色澤讓人食慾大開，搭配生菜別有一番韻味。經典「南宋宮廷蟹釀橙」這道菜最早源自宮廷菜系，南宋《山家清供》記載，蟹釀橙「香而鮮，使有人新酒菊花，香橙螃蟹之興」， 將同產季的螃蟹與橙子一起烹調，先蒸熟螃蟹取出肉與黃，以花雕拌入去腥，豐腴膏黃與鮮甜蟹肉在口中融合，橙汁微酸滋味刺激味蕾，讓人一試難忘。品嚐後別忘了飲上一杯特製「天香精釀」，以數款黃酒為基底，加入8-10年馬祖老酒及10年窖藏級台灣女兒紅勾兌，能驅除螃蟹寒氣。

「南宋宮廷蟹釀橙」十分考驗主廚手藝，滿滿蟹肉帶有橙香。徐力剛攝

「花雕白灼大閘蟹」原味品嚐風味最佳。徐力剛攝

老饕們都明白，要想知道今年大閘蟹品質，白灼最能體驗膏黃肥美的絕佳滋味，招牌「花雕白灼大閘蟹」選用含繩重約6兩的頂級大閘蟹入饌，僅以薑、陳皮與花雕滾煮，橙紅色螃蟹新鮮嫩欲滴，在服務人員貼心協助下，去除不可食用的蟹腮、蟹心等部位，豪邁地吮上一口金黃色蟹黃，超級黏牙的濃香味在口中爆開，尾韻帶有淡淡鹹味，讓人再三回味。想要好好享用大閘蟹，建議可以預留40分鐘，親身體驗手拆蟹的樂趣，也是大閘蟹愛好者用餐的最大樂趣。

手工菜「大閘蟹粉黃魚羹」能嚐到軟嫩魚肉滋味。徐力剛攝

「船家蟹骨醬年糕」巧妙融合蟹骨精華與特製XO醬，濃厚醬香包裹年糕柔韌，重現江南舟家風味。另道「麻油紅蟳燉生敲」以紅蟳配上油炸鱔魚，麻油獨特香氣與海味交織，超級下飯。「大閘蟹粉黃魚羹」作法繁複，手拆大閘蟹膏黃製成蟹粉，加入黃魚骨高湯與黃魚柳燴成羹湯，入口滿是濃郁海味，魚肉軟滑不柴，很是開胃。

4款特調佳釀佐餐，包括「天香精釀」（左起）、「天香冰釀」、「西班牙•熟成雪莉」、「日本•陳釀古酒」。徐力剛攝

延續「天香四十．流金四盞」主題，今年蟹宴精選4款特調佳釀佐餐，除了天香樓自製勾兌的溫飲「天香精釀」與冷飲「天香冰釀」外，搭配「西班牙•熟成雪莉」與「日本•陳釀古酒」等，透過不同酒款襯托蟹宴絕美風味，帶來全新品飲享受。

