【風尚】ATT新品牌「芯聚苑」信義開幕 鳳梨片皮鴨新吃法

ATT集團全新餐飲品牌「芯聚苑」進駐信義區。徐力剛攝

記者徐力剛／台北報導

看好台灣人愛吃烤鴨商機，ATT集團全新餐飲品牌「芯聚苑」正式進駐台北信義 Att Valley，延攬前五星飯店主廚，將經典片皮烤鴨再進化，帶給饕客味蕾全新體驗。

「經典片皮烤鴨」外酥內嫩，是老饕的最愛。徐力剛攝

招牌「經典片皮烤鴨」選用重約3公斤的熟成櫻桃鴨，焦糖色外皮油亮，甫上桌現場香氣四溢，現場片皮增添視覺感，第一吃以手工蕎麥潤餅鋪底，依序放上大蔥、蘸醬，最特別是以新鮮鳳梨提味，微酸鳳梨獨特果香充斥舌尖，與鴨皮的酥脆，軟嫩鴨肉完美結合，讓人一試難忘。第二吃鴨湯，冒著騰騰熱氣鴨湯，淺嚐一口，湯頭香醇充滿鴨架精華匯聚，酸菜香氣畫龍點睛，很適合冷冷天氣享用，暖心又暖胃。

「鎮江陳醋牛筋腩」鹹中帶香，超級下飯。徐力剛攝

主廚拿手菜「老滷洋蔥醬燒肋排」為升級版家常菜，先以老滷醬汁將溫體豬肋排靜置發酵12小時，再以先炸後滷手法鎖住肉汁，彈牙軟骨可直接入口，肉質吸附滿滿醬香，堪稱絕佳下飯神器。另道「鎮江陳醋牛筋腩」做法繁複，精選澳洲牛腩與牛筋入饌，加入主廚秘製老滷小火慢煮，再放入油鍋，最後以鎮江秘製老醋與片糖炒至收汁，搭配嫩薑與山葵，口感多層次。

室內空間開闊，提供絕佳用餐體驗。芯聚苑提供

歡慶開幕，「芯聚苑」推出多項優惠，第一重，即日起至11月16日，開幕前10天祭出「經典烤鴨」半價好康，每天限量30組，依訂位順序；第二重，即日起至11月30日，店內消費不限金額立即抽免費烤鴨乙隻，限量粤菜港點料理等；第三重，加入會員免費送粵式港點乙份；第四重，即日起至12月1日，集點酬賓送烤鴨與多項累點優惠活動開跑。