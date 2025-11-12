風平浪靜的颱風假 彰化街景超chill 縣長臉書湧正反質疑聲浪

彰化縣今天放颱風假，白天沒有風雨，晚上只是風大，街景一如往常，店家正常營業，民眾外出吃飯，很悠閒。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕鳳凰颱風侵台，彰化縣今(12日)天放了一天的颱風假，但白天只是天空烏雲籠罩，傍晚才飄雨，市區風勢不大，只有沿海地區風力強勁，在沒有出現想像中狂風暴雨的惡劣天氣下，民眾「賺到」放假，不過，縣長王惠美的臉書再度被網友留言灌爆，放不放假、正反聲音的質疑聲浪再湧現。

放假在家沒事做，不少民眾乾脆出門逛街、唱KTV、市場商圈採買民生用品，縣府商圈的KTV，白天包廂幾乎滿座，不少人帶小孩高歌歡唱，也有人和朋友聚餐開心聊天，傳統市場上仍然可見採買的人潮，鹿港老街商圈也湧入不少顧客，就像假日般生意強強滾。

倒是，放不放假這件事在網路上持續發酵，昨晚彰化縣是全台最後一個宣布放假的縣市，王惠美臉書留言區立刻被灌爆，罵聲與感謝聲交錯。今天颱風假實際天氣情況「風平浪靜」，又引來新一波留言，網友說「我求求你明天也放颱風假！」、「縣長媽媽明天有達標喔」、「明天放假嗎」，同時也有一群網友留言「請問沒風沒雨放什麼颱風假？」、「請不要亂放颱風假」。

對於網友質疑的聲音，縣府表示，颱風天停班停課標準，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》辦理，再根據氣象署預測風雨進行評估，依氣象預測的科學數據與法條做出最後精準判斷，不是主觀想放就放，不想放就不要放。

彰化市今天白天到晚上幾乎無風雨，民眾爽放颱風假，店家正常做生意，街道燈火通明。(記者張聰秋攝)

今天白天，彰化市只是天空烏雲籠罩，風平浪靜的颱風天。(記者張聰秋攝)

