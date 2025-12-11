風扇不拆也能清！全聯揭「1招清潔法」防積塵又節能

全聯教一招電風扇清潔法。（示意圖／Photo AC）

夏季炎熱，不少家庭習慣同時使用冷氣與電風扇來加速室內降溫。不過風扇長時間使用後容易積聚灰塵，清洗時若需拆卸扇頭，往往讓人感到繁瑣。對此，全聯在其官網「生活小百科」分享一項省時又簡單的清潔技巧，不僅免拆扇頭即可清潔，還能延緩風扇再度積塵，進一步延長使用壽命。

全聯指出，清潔風扇表面其實無需動刀工具或整組拆卸。只需在清水中加入適量柔軟精稀釋，使用乾淨抹布浸濕並擰乾後，輕拭扇葉與外殼即可。柔軟精中的介面活性劑可降低靜電吸附力，不僅能有效去除灰塵，還能在風扇表面形成防沾塵的薄膜，使後續使用時較不易再次積塵。

廣告 廣告

這種清潔方式特別適合日常保養，尤其對於結構難以拆卸的圓筒式或循環扇而言，更為實用。全聯強調，經常進行這類簡易擦拭，有助於延長風扇壽命，同時也可維持運作效率。

此外，清潔完畢後風扇是否應收起來，也是民眾常見疑問。對此，台電曾透過官方臉書指出，電風扇不僅在夏季有助於冷氣效能，也可在冬季配合暖氣使用，提升整體空間的空氣流通與溫度均勻分布。

以夏天為例，建議將風扇放置於冷氣出風口下方，扇面朝向房間最遠處，並調整約45度仰角，能有效將冷空氣送往室內深處，同時帶動熱空氣上升，使溫度更均勻。而在冬天使用暖氣時，則可反向利用風扇將天花板處積聚的暖空氣向下循環，達到節能與提升舒適度的雙重效果。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

南台灣接地震！高雄規模4.7、台南規模4.0 最大震度皆4級

頭獎落誰家？威力彩今開獎 頭獎號碼、兌獎資訊一文掌握

國光朝馬站年底搬遷！ 1860機場路線票價最高漲11％