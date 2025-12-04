風揚砂霧茫茫 花蓮設預警監測

花蓮溪出海口河床每年當刮起東北季風，捲起風飛砂讓花蓮大橋以南往溪口路段幾乎被沙塵遮蔽，不但影響駕駛人視線，也嚴重刺激機車族和周邊居民眼睛及呼吸道，縣議員魏嘉賢4日建議縣府比照颱風、豪雨建立預警機制，於高風險路段設置警示系統。縣府環保局空噪科長林則劭回應，會根據氣象預測預警監測3天，揚塵超標即通報相關單位防治。

魏嘉賢昨表示，每年10月至隔年4月只要河床乾燥又遇強風，花蓮溪、秀姑巒溪等河口必定漫天飛砂，民眾提供前天路況「霧茫茫」的拍攝畫面，若車速過快或未保持車距恐釀車禍。

他呼籲縣府啟動「風揚砂應變SOP」，整合警察局、環保局、公路局及河川分署等，在193縣道花蓮大橋南端與溪口端設置即時資訊看板，提前發布「風揚砂路段、減速慢行」警示，必要時也應由警方疏導交通。

魏嘉賢認為，河川主管機關應盤點花蓮溪出海口裸露河床分布與範圍，評估設置固砂柵欄、植生毯、丁壩等，以縮減裸露範圍，或於高風險區推動固砂植栽、綠帶營造，每年東北季風來臨前完成風險熱點盤查，並將「季節性風揚砂」納入與颱風、豪雨同等的防災體系。

林則劭回應，縣府會依據氣象資料示警啟動3天監測，包括揚塵、風速與懸浮微粒指標，一旦超標便立刻通知權責單位啟動揚塵防治，環保局也會派灑水車淋溼地表減少砂塵逸散，另在志學派出所、東華大學前設告示牌提醒民眾注意空氣品質。