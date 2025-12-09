風景區有「紅帽白鬍聖誕老人」 群眾一看傻眼：怎麼是鰲拜？

鰲拜版聖誕老人在大陸引發熱議。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

時序邁入12月，一些觀光景點會配合聖誕節做相關布置或舉辦活動，最近大陸廣東赤坎古鎮最近因一段「鰲拜版聖誕老人」的趣味影片在網上引發熱議。影片中有一名工作人員穿著清朝武將「鰲拜」的造型，留著白鬍子並頭戴紅色聖誕帽，坐在半空中的馴鹿車上，宛如「穿越版聖誕老人」，讓群眾以為自己在看電影。

根據陸媒《極目新聞》報導，最近大陸微博上流傳一段與「聖誕節」有關的影片，地點在廣東赤崁古鎮風景區，舉辦應景聖誕活動，有一輛「聖誕老人」乘坐的傳統馴鹿車緩緩從空中滑行而過，很有氣氛，現場不少群眾紛紛拿手機和相機捕捉。不過鏡頭拉近後，大家才發現駕駛者怪怪的，竟然不是聖誕老人，而是同樣以紅帽加白鬍、形象鮮明的電影知名角色「鰲拜」。

鰲拜版聖誕老人的出現，讓許多網友笑到不行，「我是近視但不是瞎子，說好的聖誕老人呢？」、「白鬍子、白頭髮、紅帽子的老爺爺，全都對上了」、「金鉤拜，金鉤拜，金鉤鰲了拜」、「最不怕被偷禮物的聖誕老人」。

據了解，這有趣的狀況發生在廣東赤坎古鎮的僑鄉國際旅遊度假區，度假區人員表示，影片中的角色確實是景區的一項表演活動，帶有濃厚的在地特色，希望能讓遊客感受到不同於傳統聖誕氛圍的趣味風格。業者也知道影片在網上發酵後引起討論，開心直呼「真的蠻有創意吧」。

更有意思的是，飾演「鰲拜」一角、在華語圈家喻戶曉的香港演員徐錦江，過往也曾在社群平台上回應過「鰲拜版聖誕老人」的迷因文化；徐錦江先前在微博貼出自己的戲劇照並寫下，「聖誕節，紅帽子白鬍子的老人，給您們帶來最美好的祝福。」幽默回應逗樂一票粉絲，同時也再次讓經典角色成為話題中心。

