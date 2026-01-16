風暴中獵尼克！巴特勒柯瑞合砍59分 勇士震盪中奪勝

（記者許皓庭／綜合報導）金州勇士今（16）日於主場展現強大韌性，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）與士官長巴特勒（Jimmy Butler III）合砍 59 分的帶領下，以 126：113 擊退紐約尼克，順利收下二連勝。儘管賽前傳出前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）正式向球團遞交交易申請，引發輿論熱議，但勇士全隊仍憑藉外線火力與關鍵反撲穩定軍心，維持西區競爭排名。

圖／金州勇士今（16）日在當家球星柯瑞（Stephen Curry）與士官長巴特勒（Jimmy Butler III）合砍 59 分的帶領下，以 126：113 擊退紐約尼克。（翻攝 Golden State Warriors X）

本場賽事開局，作客的尼克雖缺少主控布朗森（Jalen Brunson），卻反客為主打出 18：8 的攻勢，讓勇士一度陷入 17 分的大幅落後。雪上加霜的是，勇士前鋒桑托斯（Gui Santos）在首節即因左腳踝嚴重扭傷提前退場。然而，去年加盟的「士官長」巴特勒及時發力，不僅單節砍下 9 分，更串聯全隊進攻。次節勇士靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）板凳出發進帳 10 分，半場結束反以 62：59 超前比分。

進入第三節，勇士下起猛烈「三分雨」，小將穆迪（Moses Moody）單節外線福至心靈，配合柯瑞在下半場回溫的強攻，勇士單節命中 7 記三分球，打出一波 13：2 的高潮拉開差距。儘管尼克阿努諾比（OG Anunoby）與麥克布萊德（Miles McBride）持續追分，一度在末節縮小至個位數分差，但柯瑞隨即連轟三分彈穩住陣腳，終場勇士以 13 分之差鎖定勝局。

數據顯示，巴特勒此戰展現核心價值，繳出 32 分、8 籃板及 4 助攻，柯瑞則挹注 27 分與 7 助攻，穆迪更是三分球 9 投 7 中轟下 21 分。尼克方面，雖然三名主力得分達 20 分以上，且唐斯（Karl-Anthony Towns）狂抓 20 籃板，但全場快攻得分以 8：22 慘輸勇士，加上團隊命中率不敵勇士的 53.9%，成為落敗主因。

賽後，球隊領袖對庫明加請求交易一事表現淡定。巴特勒與柯瑞一致表示，更衣室氣氛依然和諧，並強調交易傳聞並未分散贏球的專注力，會支持隊友追求職涯發展。勇士在近 14 場比賽中豪取 10 勝，展現出不畏流言的穩定度。後續庫明加的動向是否會影響球隊輪替與補強策略，將是勇士在二連勝後需面對的場外課題。

