風暴侵義北引發洪水.土石流 致房屋倒塌.2人死亡

義大利北部6個大區，近日遭受風暴侵襲，引發大規模洪水和土石流，一大片住宅區被泡在黃色泥水中。其中一個小鎮3棟房屋倒塌，導致1名83歲婦人受困屋內身亡。婦人的1名鄰居為了試圖營救，她也不幸遇難。

放眼望去，一大片房屋，全都泡在泥黃色洪水中，高度比較低的建築物和樹木，幾乎滅頂，天空新聞台主播說：「義大利北部地區遭遇暴雨，引發大規模洪災，包括托斯卡尼在內的6個大區受災嚴重，許多社區和熱門度假勝地都被淹沒。」

義大利近日遭受冬季風暴侵襲，北部鄰近斯洛維尼亞的戈里齊亞省，部分地區8小時內降下260毫米雨量，引發土石流，也導致托雷河河水暴漲，挾帶泥沙的河水沖進街道，土石流還摧毀戈雷齊亞省，科爾蒙斯鎮的3棟房屋。

天空新聞台主播說：「其中一處土石流導致多棟建築物倒塌，據悉，至少2人因此失蹤。」綜合外媒報導，這2名失蹤者的遺體，都已經被搜救人員尋獲，其中1人是1名83歲婦人，受困在倒塌的住家內，最終身亡，另1名失蹤者，是婦人的32歲德國鄰居，他試圖前往婦人家中營救她，而不幸遇難。

在羅曼斯迪松佐鎮，托雷河河水沖破堤防，約300位居民被迫爬上屋頂避難，救難人員搭乘直升機和橡皮艇，挺進洪水還未消退的地區救援，當局示警，目前災區土壤含水量飽和，加上未來幾天會持續降雨，將導致救援行動變得艱難。

