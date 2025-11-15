風暴克勞第亞葡萄牙釀3死 侵襲英國引發洪災
（中央社里斯本15日綜合外電報導）葡萄牙當局今天表示，風暴克勞第亞（Claudia）帶來的惡劣天氣在該國導致3人喪命、數十人受傷；在英國方面，克勞第亞在威爾斯和英格蘭造成嚴重洪災，救援人員正協助民眾撤離。
路透社報導，葡萄牙及鄰國西班牙的部分地區過去數天遭遇克勞第亞風暴引發的極端天候，這場風暴今天也席捲英國和愛爾蘭部分地區。
葡萄牙救援人員本月13日在與首都里斯本隔河相對的費爾瑙費胡（Fernao Ferro）地區，在一棟淹水民宅裡發現一對年長夫婦的遺體。
緊急服務部門指出，葡萄牙南部阿布菲拉（Albufeira）今天甚至遭龍捲風侵襲。從遠處拍攝的網路影片顯示，龍捲風破壞並摧毀一座露營場的多輛拖車，根據地方民防官員品圖（Vitor Vaz Pinto），一名85歲英國老婦在那裡身亡。
品圖還提到，附近飯店有28人受傷，其中2人傷勢嚴重被送醫治療。
在英國，威爾斯（Wales）東南部城鎮蒙茅斯（Monmouth）及周邊地區今天遭到洪患重創。
南威爾斯消防救援隊表示，他們正進行救援、撤離和民眾安全檢查工作。
威爾斯政府發言人說道：「克勞第亞風暴夜間在威爾斯部分地區造成嚴重淹水，持續影響民宅、商家、交通和能源基礎設施。」
空拍影像顯示，蒙茅斯大部分地區都有淹水情況，城鎮中心和住宅區因鄰近河流夜間決堤而遭淹沒。（編譯：洪培英）1141116
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 2 小時前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 18 小時前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣將襲！挑戰冷氣團等級 全台急凍剩1字頭：體感降溫有感
受到東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。今（14）日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區慎防坍方及落石。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 1 天前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 17 小時前
下週冷空氣強襲！北部急凍探13度 氣象署：把握周末好天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（14）日上午中央氣象署與氣象專家皆發布最新預測，指出台灣將在周末迎來短暫回暖，但下 […]引新聞 ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 3 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
不滿站務員吹哨 女子抓狂跳下月台 遭依鐵路法送辦
台中市 / 綜合報導 台中新烏日火車站發生民眾跳軌意外，一名29歲阮姓女子，因為太靠近鐵軌，加上火車要進站了，站務員對她吹哨提醒，她就抓狂，推了站務員後跳下月台、趴在鐵軌上，她的親友看到，也跟著跳下鐵軌，將她連拖帶拉、拉上月台，她的脫序行為已經觸犯鐵路法，交通部將會對她裁處開罰。白衣女子大叫一聲猛力推了站務員後，就跳下月台，摔在鐵軌上，她不起來，趴著大叫，她的家人和朋友看到，兩男一女也跟著跳下月台。白衣女子親友說：「快點，我求妳了，火車要過來了。」白衣女子趴在鐵軌上，這時，月台上的火車進站警示燈也已經亮起，不停閃動，代表火車要進站，時間相當緊迫，女子的親友趕快將她連拖帶拉拉到對面的鐵軌上。民眾說：「很危險，人家阻止就是一定有考慮到安全的問題，這樣很危險，而且也不知道車子什麼時候會來，不知道什麼時候就出意外了。」白衣女子跳軌的地點，在台中新烏日火車站，當時是昨(13)日晚上11點多，嚇壞當時目擊的民眾還有站務員，站務員也馬上，通報鐵路警察到場處理。台中鐵路警新烏日分駐所長林明德說：「因站立於月台黃色警戒線外，經站務員發現後，立即前往制止，阮女突然情緒失控，跳下軌道。」警方表示，跳下月台的29歲阮姓女子，沒有使用違禁品也沒喝酒，就是不滿站務員，對她吹哨警告不要太靠近鐵軌，她就失控跳軌，她的親友將她拉上月台後，緊急送醫治療，因為行為脫序危害公眾安全，警方也將依鐵路法，函請交通部裁處。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
下周「入冬第一波冷空氣」襲來！強度直逼大陸冷氣團 氣象專家點出3地區下探12度
[Newtalk新聞] 下周準備迎接今年入冬第一波冷空氣！天氣風險公司分析師薛皓天指出，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區也仍有12度左右低溫機會。 薛皓天表示，台灣冬季的天氣系統主要影響就是東北季風，近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24~27度，南部高溫約27~29度。 整體環境改變要到下周一，薛皓天指出，下週一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6~9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。 薛皓天提醒，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣新頭殼 ・ 1 天前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 14 小時前