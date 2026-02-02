風暴克莉絲汀重創葡萄牙 政府撥25億歐元助災後復原

（中央社里斯本1日綜合外電報導）葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）今天承諾撥出25億歐元（約29億美元），支援上週橫掃葡萄牙的冬季風暴克莉絲汀（Kristin）災後復原工作。

克莉絲汀已造成5人死亡，並帶來大範圍破壞。

更多強降雨即將來臨之際，蒙特內哥羅也將受災最嚴重地區的「災難狀態」（比緊急狀態低一級）延長至2月8日。

這項措施最早於1月29日實施，賦予當局執行安全措施及協調緊急應變的權力，原定今天到期。

蒙特內哥羅在緊急內閣會議後的記者會上表示：「部分地區將面臨更嚴峻的情況，甚至可能需要撤離。」他警告說，「土壤水分已經飽和」。

國家海洋與大氣研究所（IPMA）已將整個葡萄牙大陸置於警戒狀態直至明天，預計會有強降雨和時速高達100 公里的強風，且預計本週全天候都將持續降雨。

葡萄牙民防局長席維斯特（Mario Silvestre）表示：「目前的天氣預測非常嚴峻，可能造成重大破壞。」

「土壤已無法再吸納水分，因此所有降雨都會流向盆地區域。現在的問題不是會不會發生，而是什麼時候發生，以及嚴重程度有多大。」

葡萄牙民防機構已向全國多個地區的手機發送簡訊警報，提醒民眾注意洪水風險。

克莉絲汀1月27日夜間襲擊葡萄牙中部和北部，造成洪水、山崩，以及建築物和基礎設施損毀。

作為援助方案的一部分，蒙特內哥羅宣布，受災地區居民可享有為期90天的房貸與其他貸款暫緩償還措施，並撥款4億歐元用於緊急道路與鐵路修復。

根據電力公司E-Redes數據，截至今天，仍有約16萬7千名用戶停電，主要集中在葡萄牙中部，已較風暴剛結束時的100多萬戶大幅減少。（編譯：鄭詩韻）1150202