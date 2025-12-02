風暴呼呼吹！ 美國印第安那州「45車連環撞」高速癱瘓6hrs
美國中西部持續受到冬季風暴侵襲，密蘇里州跟印第安那州的高速公路，都發生嚴重的車禍，甚至一度導致公路封閉將近6個小時。至於達美航空在芝加哥，發生滑出跑道的意外，機上乘客說當時飛機疑似撞到跑道上一小塊冰，飛機就失去平衡滑出跑道，他們還在機場困了一個多小時，才被允許下機。
美國中西部地區正遭受嚴重冬季風暴侵襲，導致多起交通事故與航班延誤。密蘇里州與印第安那州的高速公路因路面結冰、能見度不佳，發生連環車禍，印第安那州甚至有45輛車連環追撞，導致公路關閉長達6小時。芝加哥機場則有一架達美航空班機因跑道結冰滑出跑道，乘客被困機上超過一小時才獲准下機。美國氣象單位表示，這場風暴已在密蘇里州堆積超過30公分積雪，預計將增強為爆炸性氣旋，持續向美國東岸移動。
冬季風暴持續肆虐美國中西部地區，密蘇里州聖路易的高速公路因路面結冰和能見度不佳，發生一連串交通事故。有駕駛拍攝的影片顯示，不論內側或外側車道，事故接連不斷發生，使急救人員應對不暇。美國氣象單位指出，這場風暴在短短幾天內，就在密蘇里州堆積了超過30公分的積雪，造成交通大亂。
除了密蘇里州，位於南方的印第安那州公路情況更為嚴重，發生了45輛車連環追撞的大型事故。所幸當時車輛行駛速度不快，沒有人受到重傷，但當地高速公路仍被迫關閉達6小時之久。風暴的影響也延伸至航空交通。一架從底特律飛往狄蒙國際機場的達美航空班機，在降落時因跑道結冰而滑出跑道。機上乘客回憶，飛機在沿跑道前進時，飛行員撞到一小塊冰，導致飛機失去平衡並滑出跑道。乘客們在事故發生後被困在機上超過一小時才獲准下機。這起意外也造成大量旅客的航班延誤或取消。
CNN主播表示，冬季天氣警報目前正在生效，範圍從大平原一直延伸到緬因州，影響人口接近7000萬。這場風暴在週末於芝加哥造成破紀錄的降雪後，預計將增強為爆炸性氣旋，並在覆蓋東北部地區時帶來更多降雪和結冰。美國氣象單位預測，暴風雪正朝美國東岸移動，將影響更多地區。
