風暴強襲英葡「馬路變小河」！逾20人死傷 近700戶斷電

「克勞蒂亞風暴」侵襲葡萄牙、西班牙、英國等地，各地降下暴雨，葡萄牙還出現龍捲風，讓風災已經造成至少3人死亡、20多人受傷。英國威爾斯南部則因為河水潰堤，灌進商業區，帶來嚴重洪災，還造成將近700戶家庭停電。

「克勞蒂亞風暴」侵襲英國，帶來嚴重洪災，還造成將近700戶家庭停電。（圖／達志影像美聯社）

克勞蒂亞風暴帶來的洪水在英國威爾斯南部造成嚴重災情，滾滾泥流沖破居民家門，不斷湧入室內。災區中，有白色轎車幾乎被洪水淹沒。當地居民表示，由於天色太黑，起初看不清窗外情況，但用手電筒一照，便看到奔湧而下的洪水。災情嚴重到當地必須出動橡皮艇撤離居民。強風暴雨造成河水潰堤，洪水湧入威爾斯商業區，整條街道全部浸泡在水中。

英國當局緊急對英格蘭和威爾斯地區發布洪水預警，除了造成近700戶家庭斷電外，部分列車班次也被迫取消。英國SKY NEWS記者報導，當地河水已經潰堤，居民表示大約30年來都沒見過如此嚴重的洪災景象。

在侵襲英國之前，克勞蒂亞風暴已在葡萄牙南部造成嚴重災害。當地駕駛描述道，許多地區全部淹水，車輛被困在水中，人們無法離開，場面宛如河流氾濫，令人難以置信。更嚴重的是，當地還颳起龍捲風，造成1人死亡、20多人受傷，露營區的棚架被吹毀，現場一片狼藉。

除了葡萄牙，克勞蒂亞風暴也在西班牙加那利群島降下暴雨，導致多處淹水。隨著風暴持續肆虐，這場災害的死亡人數不斷增加，對歐洲多國造成嚴重影響。當地政府和救援人員正全力應對災情，協助受災民眾。

