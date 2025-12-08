《風暴思維》黃兆璽談「善意」應作為危機管理的第一道防線
當一句話可以成為武器，也能成為信仰；當危機可以被製造，也能被轉化為重生的起點。出版《風暴思維》的作者、黃兆璽指出，當代世界已然走進「危機被設計、衝突被放大、情緒被演算法操控」的時代。他以川普為例，說明如何透過不斷製造危機擴張權力；也回望甘迺迪當年以一句「不要問你的國家為你做了什麼，要問你為你的國家做了什麼」，翻轉一整個世代的思維方向。他強調，唯有為社會搭建「善意框架」，透過相互溝通、彼此理解，才不會在衝突中迷失方向。
在演算法主宰注意力的年代，「青年永續領導力發展協會」舉辦「危機管理專題演講」，邀請東海大學管理學院EMBA助理教授、公共事務暨校友服務處處長黃兆璽，以「策略傳播的全面影響」為題進行專題演講。活動由禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司及臺中市東海大學校友會共同協辦。出席者包括禾康消防總經理陳淞屏、東海台中校友會理事長邱于珊、東海校友總會秘書長黎畇汝、東海美國南加州前校友會會長沈曉白，以及沈哲正、黃正聰等多位教授與企業界人士到場。
青年領導力協會理事長周學鏵表示，無論大學或企業，都必須走在永續發展的正確道路上。舉辦本次演講，正是希望在風暴已成為常態的年代，為世代與組織注入更具深度的風險思維、善意視角與公共意識，讓影響力不再只是曝光與聲量，而是回到價值引導與責任承擔。他也認同黃兆璽所提出的觀點，唯有持續深化策略傳播、危機治理與善意框架的理解，影響力才不會被濫用。黃兆璽曾任聯合報記者與主管，也擔任過臺灣師範大學執行長、東海公關室主任，目前任教於東海EMBA，並擔任公共事務暨校友服務處處長。
黃兆璽指出，在這個充滿對立、撕裂與「試圖製造危機以擴增權力」的年代，「善意框架」的重要性遠超過任何時代。善意不是天真，而是一種高度自覺的選擇；不是逃避衝突，而是在衝突中仍願意為對方保留理解、為制度保留信任。他強調，危機發生時，心態的高度決定事件的走向，當仇恨成為流量、當恐懼成為動員工具，最容易失去的不是理性，而是彼此；危機發生時，所以心態往往決定事件的走向，而「善意框架」正是抵抗極端化、情緒政治與仇恨循環的最後防線。
《風暴思維》這本新書的核心論述中，黃兆璽指出，當代的危機已不再只是偶發事故，而是一種可被設計、操控甚至反覆生產的權力機制。他以川普為例說明，當政治人物持續透過高度衝突、簡化敵我與極端敘事主導議題節奏，危機本身就會成為權力擴張的燃料；在演算法與社群平台的放大效應下，情緒的傳播速度遠快於事實，社會也因此更容易陷入對立與撕裂。
相對於以恐懼與對立動員群眾的路徑，黃兆璽也回望甘迺迪的歷史時刻，指出他當年以一句話召喚公共責任，成功扭轉世代的集體想像。他強調，一句話可以撕裂世界，也可以照亮時代；真正高層次的影響力，不是操控群眾的情緒，而是喚醒人們對彼此、對國家、對未來的共同責任。
黃兆璽更指出，他從傳統媒體時代擔任記者，到演算法時代從事公關與危機處理工作，深刻體會策略傳播的本質轉變。他強調，策略傳播的影響力早已不只是行銷、公關或媒體操作的技術問題，而是一套橫跨組織治理、企業決策、公共信任與社會價值的整合工程。危機不是單一事件的結果，而是制度設計、文化選擇與日常溝通長期累積下的總和；黃兆璽最後說，當演算法放大極端、速度壓倒深度、立場凌駕事實，如果領導者只追逐短期聲量，最終將反噬自身；唯有回到價值、責任與長期信任，影響力才不會成為危險的權力工具，而能成為穩定社會、凝聚共識的正向力量。（張文祿報導）
其他人也在看
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 21
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 1072
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 224
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 2 天前 ・ 17
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 133
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 172
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 183
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 2 小時前 ・ 9
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 464
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 95
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 115
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 21
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他幫護航臉書慘被灌爆
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，恐造成影響；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會淚崩道歉；對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 112
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 9
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 45