風暴拜倫虐加薩！狂風暴雨冰雹齊襲 難民慘困泡水帳篷

編譯林浩博／綜合報導

加薩的苦難難道真沒有盡頭？風暴「拜倫」(Bryon)橫掃巴勒斯坦地區，帶來狂風暴雨，甚至冰雹，加薩歷經兩年戰火的摧殘、百廢待舉，根本無力抵抗。據巴勒斯坦民防組織的說法，他們接獲了無數難民帳篷淹水、全家人受困的求助。雪上加霜的是，因為以色列限制物資的流入，破舊的汙水系統無法修復，髒水恐怕趁著洪水流出，汙染民眾的飲水與食物來源，釀成傳染病的爆發。

加薩暴雨來襲，難民營水淹及膝。（圖／翻攝自X平台 @AnasAlSharif0）

難民營慘泡水

巴勒斯坦的氣象部門預報，從10日至12日，「拜倫」襲擊巴勒斯坦全境，掀起每小時50公里的強風，挾帶豪雨，甚至可能降下冰雹，氣溫也跟著驟降。

廣告 廣告

由哈瑪斯統治的加薩政府媒體辦公室警告，風暴的來襲恐加據當地人道災難。聯合國人道事務協調廳（OCHA）也估算，加薩781處難民營、將近85萬難民，面臨最高等級的洪水風險。先前當中已有200多處難民營遭遇了洪水，受災人數超過14萬人。

據民防組織說法，加薩南部多座難民營傳出帳篷淹水，家人受困急需救助的消息，救難團隊儘管資源有限、缺少必要裝備，也仍盡力趕往救援。還有社群媒體流傳的影像顯示，難民在帳棚周圍挖起水溝防洪，儘管此舉只是絕望之下的徒勞無功。

加薩的半島電視台記者阿祖姆（Tareq Abu Azzoum）表示，難民棲身的帳篷，簡陋又脆弱，不只缺乏結構和材料的加強，還常有破洞，毫無抵抗暴雨的保護作用。

汙水外溢危機

哈瑪斯與以色列所達成的停火，已經生效兩個月，但以方對物資進入加薩，仍是嚴加限制。巴勒斯坦非政府組織人員沙瓦（Amjad Shawa）憂心，加薩設備短缺、無力應對「拜倫」。

沙瓦告訴半島電視台，加薩需要30萬頂帳篷供難民棲身，但以色列只放行了4萬頂。汙水系統需要修復卻無工具，輸水網絡同樣受限，無形增加了汙水處理池因暴雨氾濫外溢的風險。

而根據美國總統川普所斡旋的停火協議，以黃線為界，以軍控制了57%土地，220萬巴勒斯坦人只能擠在剩餘的 43%區域。因此一旦充滿排泄物的汙水，汙染了人們的飲水與食物供給，此種極度地狹人稠的環境，更是推高了傳染病大爆發的風險。

沙瓦忍不住感嘆：「如果以色列開放物資進入，事情就會不一樣。但是現在，他們都在盡全力讓巴勒斯坦人的生活難過。」

風暴拜倫帶來暴雨，使得加薩的難民營積水成災，洪水過後，留下滿片泥濘。（圖／翻攝自X平台 @PalPress24）

「孤立無援、挨寒受凍」

聯合國的巴勒斯坦人權專阿爾巴尼斯（Francesca Albanese）痛批，全世界都對加薩民眾的處境無動於衷，任由巴勒斯坦人「孤立無援、挨寒受凍」。

阿爾巴尼斯在社群PO文：「我一直在問自己，我們怎麼會成為如此的怪獸，無力阻止這場噩夢。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

真會解除武裝？哈瑪斯官員：願討論「凍結」武器

航艦紅海作戰頻凸槌 美海軍：未做好高強度準備

蘇澳煙波飯店30多車泡水！住客控未提賠償 業者回應：釐清權責絕不推諉

全球抗議潮！菲律賓幽靈防洪工程惹民怨 墨西哥暴力衝突逾120傷

