即時中心／林耿郁報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團」涉跨國大規模詐欺與洗錢案，台北地檢署11月4日查扣集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名涉案人士到案。其中天旭國際科技人資主管辜淑雯，今（6）日晨近1時遭法院裁定羈押禁見，稍早被送上囚車前往台北看守所。

風暴擴大！針對太子集團跨國洗錢案，北檢昨（5）天對王昱棠、集團幹部凃又文、協助藏匿名車的助理李守禮與邱子恩，以及辜淑雯等5人聲押禁見。經法院審理後，辜淑雯今晨遭裁定羈押禁見；其他4名聲押對象仍待進一步裁定。

廣告 廣告

此外，「尼爾創新」前後任負責人林楊茂、詹雯卉，以及先前遭美方制裁的施亭宇等17名被告，分別以5至100萬元不等金額交保候傳。另有2人被限制出境、出海或住居。後續檢方將持續擴大追查太子集團在台資金流向，以及幕後操作模式。

前情回顧

太子集團跨國洗錢案爆發後，檢方11月4日指揮刑事局、調查局等多單位執行大規模突擊搜索，共分47路前往集團幹部住處，以及多間關聯企業展開調查，包括天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等都在清查行列，並通知數十名證人到案說明。

為避免不法資產轉移或隱匿，檢方聲請扣押18筆不動產，其中包括和平大苑大樓11戶住宅及48個車位，估值約38億元；並查扣勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等名車26輛，以及60個銀行帳戶，總計扣押資產市值超過45億元。台北地院已於10月27日裁准扣押聲請。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／風暴擴大！太子集團跨國洗錢案 天旭人資主管辜淑雯羈押禁見

更多民視新聞報導

太子集團在台洗錢逾45億拘提25人 1聲押其餘3~70萬交保

太子集團董座陳志逃亡中! 被指當中共高官洗錢黑手套

快訊／太子集團跨國行騙！ 檢訊後聲押在台主嫌王昱棠、遭美制裁２女及特助

