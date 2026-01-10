風暴籠罩歐洲 英法德惡劣壞天氣

嚴峻的冬天，東歐不好過，西歐多國也因為風暴，出現災情，兩個系統影響著。首先看到德國這邊，艾利風暴、帶來暴風雪，溫度下探到零下20度，積雪嚴重、阻礙交通，另外還有一個戈雷蒂風暴，從大西洋一路襲來，侵襲英國南部和法國北部，強風、暴雨、暴風雪樣樣來，陣風風速一度還比強颱強勁，民眾生活被打亂，還有超過40萬戶停電。

汽車被大樹壓毀，民宅窗戶破裂，戈雷蒂風暴席捲歐洲，首當其衝的英國南部根西島，傳出嚴重災情。受災民眾 韋瑟伯恩：「天還亮著的時候 我們來到這裡，簡直不敢相信這場風暴，造成的慘狀，到處都是磚塊和瓦礫，車子基本上被壓扁了一半。」

路透社指出，這起風暴瞬間陣風測得時速159公里，相當於中度颱風威力。驚人的破壞力導致英格蘭5.7萬戶家庭斷電，部分列車一度停駛。戈雷蒂風暴從西太平洋一路橫掃，在法國西北部芒什省甚至測到陣風時速超越強颱，高達每小時216公里，各地滿目瘡痍。受災民眾 布哈里：「我沒想到會發生得這麼快，起初風還算溫和 後來就越吹越大，但我沒想到 樹會倒得這麼快，到處都是樹 繞營地走一圈，就會看到 真的很驚人。」

由於風暴範圍影響廣大，造成法國38萬戶停電、北部學校關閉，巴黎等地多處車站因暴風雨無法運作。德國也難逃劇烈天氣，另一場風暴艾莉帶來暴風雪，部分地區積雪深達15公分。漢堡港口城市有拋錨卡車導致交通堵塞，柏林機場相當於500座足球場的面積，因為積雪嚴重，跑道緊急啟動除冰作業。德國鐵路公司宣布暫停北部大部分地區長途運輸服務。受影響旅客 蒙塔格：「我本來想去科隆 但是所有，去科隆的火車都取消了，我在等11:46開往科隆的火車，估計半小時內也會取消，這表示我又要在柏林待一晚了。」

根據德國氣象局，原先預計戈雷蒂風暴，將在周末帶來暴風雪，所幸由於風暴威力逐漸減弱，僅在部分地區帶來小規模降雪，因此氣象局已取消警報，並宣布周末將恢復晴朗天氣。

