風暴襲歐！ 英嚴重洪患 葡萄牙龍捲風、淹水釀3死

歐洲遭遇風暴侵襲，英國多地發生嚴重洪災；葡萄牙則因為龍捲風和洪水，有3人喪命、數十人受傷。

拍攝民眾：「這就是極端天氣...。」

民眾拍下這副場面，整條道路的水勢又急又猛，直接往建築裡面狂灌，停在路邊的車快要滅頂，店面大門也不敵洪水被沖歪，救難人員划橡皮艇來回巡邏，就怕有人受困。

英國民眾：「我被一聲巨響驚醒，我什麼也看不見因為天黑，但我拿了個手電筒照過去，就看到洪水直衝而下。」

風暴克勞第亞襲擊歐洲，英國威爾斯與英格蘭，發生嚴重洪患，威爾斯蒙茅斯，及周邊地區遭遇重創。

同時鄰國葡萄牙，也受風暴侵襲，旅遊勝地阿爾加維，颳起龍捲風，導致大片區域房屋，受到嚴重破壞，不少地區也因暴雨成災，並且有多人死傷。

