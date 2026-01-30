風暴重創義大利！西西里山崩民宅掛懸崖 千人緊急撤離

（記者許皓庭／綜合報導）受到風暴「哈利」（Cyclone Harry）挾帶的強烈降雨影響，義大利西西里島南部山城尼斯切米（Niscemi）發生驚人的大規模山崩。地表滑坡範圍長達約 4 公里，導致超過 1,500 名居民被迫離開家園緊急避難。目前受災區多棟民宅緊貼崩塌邊緣，地基明顯掏空並裸露，場面險象環生。義大利中央政府已正式宣布包含西西里在內的三個大區進入緊急狀態，為期一年，並初步撥款應急。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）於事發後親自搭乘直升機飛越尼斯切米災區，視察受創嚴重的地景。義大利民防署署長奇奇利亞諾（Fabio Ciciliano）坦言，部分位於滑坡邊緣的房屋已嚴重受損且無法修補，已不再具備居住安全性，政府必須針對受災家庭制定長期的安置計畫。目前當局已在滑坡區周邊設立 150 公尺寬的警戒禁區，防止次生災害造成傷亡。

地質學家分析，尼斯切米小鎮座落於沙土層地質上，遭遇極端暴雨時水份極易滲透，這類地質特性使該區成為山崩的高風險地帶。事實上，當地早在 1997 年就曾發生過迫使數百人遷移的滑坡事故。當地居民對於悲劇重演感到憤怒與無奈，批評政府在 30 年前發生事故後並未採取實質性的邊坡強化作為，導致居民必須再次面對地基斷裂、房屋搖欲墜的恐懼。

除了義大利南部，極端氣候也正在南歐與西歐多地肆虐。冬季風暴「克莉絲汀」近期侵襲伊比利半島，在葡萄牙與西班牙造成 80 萬人斷電，強風甚至吹翻多棟建築屋頂；英國則受風暴「錢德拉」影響面臨嚴峻洪水威脅。環保團體藉此抨擊義大利政府在氣候變遷防禦上的投資嚴重不足，並指出若不從能源政策與生態轉型進行結構性投資，類似尼斯切米的災難恐將頻繁發生。

根據地方官員初步統計，西西里島此次因風暴與土石流造成的財產損失與基礎設施毀損，總額恐高達 20 億歐元（約新台幣 690 億元）。儘管義大利政府已首批撥付 1 億歐元用於救災，但相對於龐大的重建需求與長期的地質整治，經費缺口依然巨大。目前政府已將西西里、薩丁尼亞及卡拉布里亞大區納入緊急狀態，全力投入後續災民安置與環境復原工作。

La frana di #Niscemi è un allarme su come a causa della crisi climatica i territori in Italia siano più fragili e i cittadini più in pericolo Una via d’uscita però c’è: servono subito un patto per il clima e una legge sul consumo di suolo Cr. video Ansahttps://t.co/nIbgw1rG1Z pic.twitter.com/hMttvYSzSq — wwfitalia (@WWFitalia) January 27, 2026

