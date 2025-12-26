風暴雨雪襲南加州！六郡緊急狀態 洛杉磯54年紀錄大雨

圖／達志影像美聯社

這幾天美國人歡度耶誕假期，但南加州居民卻不好過。大氣河流為當地帶來大量水氣，洛杉磯降下54年來最大雨量。加州州長紐森宣布六個郡，包括洛杉磯郡在內，進入緊急狀態。遭洪水侵襲的山區小鎮，道路滿是泥濘，連住家門口和車輛都被厚土掩埋。加州預計週末天氣就會轉好，不過接下來，將有風暴襲美國中西部和東北地區，紐約市將迎近四年來最大降雪。

從山谷大雨，到山間大雪，在海洋上空形成的狹長水氣帶「大氣河流」，為南加州帶來54年來最濕的耶誕季。

廣告 廣告

加州聖博納迪諾郡消防局人員：「我們看到大量的雨，下了接近10吋(254毫米)，大雨在一個期間傾瀉而下，導致整個社區大範圍淹水。」

加州居民：「到處都被淹，簡直太瘋狂了，車子得停在路中間，因為水淹得太高，總之真的非常瘋狂混亂。」

暴雨引發南加州大範圍的山洪、泥流和土石流，伴隨的陣風時速達112公里，讓加州1500萬人面臨危及生命的風暴，25日也被當地人喻為「瘋狂耶誕節」。

車子遭沖走居民：「水淹太高了，最後的辦法就是棄車自救。」

有居民一覺醒來發現，自家腹地竟然多出一條河流經過。他也拍下因大水受困屋頂的鄰居，被直升機救援的驚險場面。

加州居民：「我們看到路的盡頭有很多緊急燈亮著，就盡可能走遠，以免被水沖走，然後看到我的鄰居在他們的屋頂，三個人坐在屋頂上等待救援，我就拍了下來，水都淹到房子邊緣了。」

加州州長紐森對六個郡發布緊急狀態，包括洛杉磯郡和聖塔芭芭拉郡，呼籲洪水區居民疏散或就地避難，加州國民兵也待命。

加州居民：「我們通往這裡的橋梁，是進出唯一的通道，已經被沖毀，所以我們基本上被困住了。我們早上5點、5點半就停電了。我從來沒看過這種情況，沒有，這是我見過最深的積水。」

這波強烈風暴系統，已造成當地至少2人死亡，風暴預計週五稍稍減弱，但各地風險依舊。官員警告，舊金山灣區附近的浪高恐達7.6公尺；洛杉磯附近可能山洪暴發；內華達山脈、滑雪勝地太浩湖周邊，則有雪崩危險，陣風更導致山區幾乎一片白茫茫，能見度極低。

加州居民：「有點冒險、緊張，不過目前還算順利，路面還不滑，我們一直開得很慢很小心，尤其是我們車上還有兩個女兒。我的車子沒問題，它是四輪驅動，但以防萬一不行(我們還是裝上雪鏈)。」

當地一個晚上，已經降下最多90公分的雪。而位於洛杉磯東北方130公里，人口五千的山區城鎮萊特伍德 (Wrightwood) ，則因土石流風險，在平安夜早上就被告知做好撤離準備。

加州萊特伍德居民：「沉積物都堆到上面了，因為後面的河道完全溢出，這只是眾多地方中的一個。我爸昨天早上醒來，我8點起來，接到我爸的電話，他說剛被消防員救出，我問從哪裡救出？他說從他公寓裡兩呎(61公分)深的水。」

洪水過後，當地道路滿是石頭、殘骸和厚厚一層泥，連住家的門都被堵住，汽車也被埋在土中。有居民費了九牛二虎之力，冒險把貓搶救出來。

加州萊特伍德居民：「我阿公獲救，但貓咪沒有，我就想來救牠們，因為我沒有把握牠們還活著，所以我來到這裡。在雨中從我家走了約1.5英里(2.4公里)，穿過這片狼藉，把貓一隻一隻救出來，幸運的是牠們都還活著，牠們都平安無事，就是有點害怕，但牠們都還好。」

往年這個時後，南加州降雨量通常僅13到25毫米，但本週許多地區降下100到200毫米，山區甚至更多；風雪夾擊，也讓加州超過七萬人停電。根據美國國家氣象局，不只加州，接下來大型風暴也將襲擊美國中西部和東北，凍雨和雨雪將導致賓州、密西根和馬里蘭州出現冰凍路面，影響交通，厚厚的冰層也可能引發停電。紐約市則從週五下午開始，預計迎來近20公分的雪，將是自2022年1月以來最大降雪。

更多 TVBS 報導

氣候變遷改寫咖啡風味 巴西農民改種羅布斯塔豆

冰島魯冰花過盛威脅生態 印尼.巴西花卉綻放爭存續

毀滅性洪災襲南亞！印尼.斯里蘭卡四國 逾1400人亡

東南亞.南亞致命洪災 印尼.斯里蘭卡.泰國 逾千人罹難

