風暴「李奧納多」重創伊比利半島 暴雨洪災釀多國傷亡並引發大規模疏散

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

《德國之聲》報導，李奧納多風暴（Storm Leonardo）正襲擊西班牙南部和葡萄牙部分地區，並帶來暴雨、洪水和土石流，造成1人死亡、1人失蹤，數千人被迫撤離。

李奧納多風暴（Storm Leonardo）正襲擊西班牙南部和葡萄牙部分地區，並帶來暴雨、洪水和土石流。（圖／美聯社）​​​​​

報導指出，李奧納多是今年第7個襲擊伊比利半島的風暴。西班牙一位女子試圖救狗時被洪水沖走，消防局長表示已經尋獲了狗，但仍找不到女子。科學家表示，人為導致的氣候變遷使得全球氣溫上升，歐洲的洪水及其他極端天氣事件變得更頻繁、更強烈且持續時間更長。前一週的克里斯汀風暴（Storm Kristin）才造成葡萄牙5人死亡，上百人受傷，並有上萬人斷電。

廣告 廣告

西班牙南部安達盧西亞自治區（Andalusia）週三降雨量超過40公分，相當於數個月的降雨量。當地首長莫雷諾（Juan Manuel Moreno）表示，格拉薩萊馬（Grazalema）過去16小時的降雨量相當於馬德里一年的降雨量。莫雷諾也表示，為避免暴雨導致決堤，將排空2個水庫。

葡萄牙南部的薩多河（Sado River）於週三決堤，淹沒薩爾堡（Alcacer do Sal）市中心，部分地區水位高達2公尺。目前葡萄牙北部與中部的鐵路服務已停止營運，首都里斯本也關閉公園和隧道。

李奧納多風暴也在非洲北部的摩洛哥造成3人死亡，14萬人被疏散。

西班牙國家氣象機構目前已解除南部最高警報，但也表示，下一波鋒面馬爾塔（Marta）將在未來幾天襲擊半島。



更多FTNN新聞網報導

西班牙醫院完成臉部移植手術 創安樂死患者捐臉首例

西西里島暴雨引發4公里山崩 義大利小鎮撤離1500人

西班牙高鐵相撞釀45死！初步調查出爐 推測鐵軌近40公分斷裂釀禍

