風月同天多明尼加篇 在逐夢路上點亮天光

加勒比海島國多明尼加，遺世而立的外表下，貧窮與破敗並存，大批無以為生的窮困人，多數來自鄰國海地，為了脫貧求存，鄰近的多明尼加，成為追逐夢想的新天堂。

在一座毫無希望的垃圾山旁，慈濟出資辦學，讓那些向來只能低著頭，在垃圾堆裡尋找奇蹟的孩子們，也有機會抬起頭來，看見美麗新世界。

慈濟多明尼加聯絡處負責人 朱慈瑤：「早期在還沒有，高中可以讀的時候，我們就是有提供助學金，讓孩子們能夠，到市區裡面去讀高中，我們第一個助學的個案，就是我們的席夢那，她念完高中畢業之後 ，生有兩個孩子，像我們在學校，辦夏令營的活動的時候，她也都會出來，跟著我們孩子一起做互動，席夢那的媽媽，甚至席夢那的奶奶，曾經都還是我們，夜間部成人班裡面的畢業生，她也是覺得手心向下，所以其實在拉羅馬那，開始做熱食計畫的時候，她也是我們，裡面的一個大的助手， (接下句前停頓)其實我們的熱食計畫，就是我們的賈西亞師姊，賈西亞師姊她自己有兩個兒子，兩個兒子都是，我們慈濟小學的畢業生，所以她就覺得 我是不是，從我們家的廚房開始，我們就找幾個，大家附近的鄰居，可以一起來，幫助我們社區的居民，所以我們賈西亞師姊，就帶起了我們的納西沙，跟著我們的席夢那的媽媽，還有其他的 社區的太太，一起來做這件事情，因為現在我們的熱食計畫，進行得 非常地順暢，因為有這些本土志工，他們就在我們師姊家，一個星期兩次這樣的運作，其實他們彼此就像親人一樣，一起為他們的社區去做服務，所以其實那個計畫，真的是非常地成功，凝聚力非常地強。」

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雖然社區裡貧窮的現況，沒有太多改善，但是願意付出的人 變多了，透過這樣小小的付出，他們能夠理解到，翻轉手心 其實並不難，只要有心就能幫助別人。

慈濟多明尼加聯絡處負責人 朱慈瑤：「有一次到北部去做關懷的時候，我們納西沙師姊在忙完 ，廚房工作的時候，她就出來跟現場的，這些當地的志工分享，她就念了一句靜思語，她說 這句話就像我們，聖經裡面提的這句話，其實是一模一樣的，只是表達的方式有所不同，但是他要告訴我們的，都是一分去關懷別人的愛，所以當我們這樣子的解釋，能夠從我們的本土志工的角度，來分析的時候 會更具說服力，我們這些已經開始在發芽的，這些本土志工的種子，他看到了我們 上人的大愛，不分宗教 不分種族，不分國籍 不管你在哪裡，他看到的其實，我的社區 是非常需要幫助的，我想做 我只要付出我的時間，我就可以去幫助到我的同胞，所以其實這是一個，非常大的動力。」

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