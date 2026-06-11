風月同天尼加拉瓜篇 山海之間的信差

尼加拉瓜，中美洲最貧窮的國家之一；拉丘雷卡，全中美洲最大的露天垃圾場，它表述的是這個國家的貧窮和無能為力。數千人以此為生，超過半數未滿18歲、沒有上學。在這裡，貧窮是世代循環的，為了溫飽而付出的他們，卻無法脫貧。

有一個小男孩叫做安赫爾，在他小學六年級的時候，爸爸因為中風而失明了，他不得不扛起家裡的經濟重擔而放棄了學業。

慈濟尼加拉瓜聯絡窗口 林靜茹：「安赫爾其實他是很想繼續升學的，所以我們的志工常常去說服安赫爾的父母：『我們是可以提供他們糧食包，來當作安赫爾的獎學金，讓他能夠好好地去求學。』那也是經過滿長時間的一段溝通，我想他父母應該是受到我們志工真誠的感動，同意讓安赫爾能夠繼續求學。可是那時候其實學期已經開始一段時間了，我們志工還要去學校拜託，讓安赫爾能夠順利地完成他國小的學業。透過家庭的翻轉，去影響到社區、去影響到一個國家，我想這個是每個慈濟人，在每個國度，共同的一個心願跟使命。」

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慈濟人不敢停下腳步。不管前路多艱難，拜訪每一家照顧戶，都有不一樣的人生故事。慈濟志工在住家附近的市集，常常看到一位行乞的長者——瑪麗亞，高齡86歲的她被獨生女兒棄養，只能流落街頭，由於長期營養不良，她非常瘦弱。

慈濟尼加拉瓜聯絡窗口 林靜茹：「我們每兩個月都會去看瑪麗亞，因為在滿偏僻的山上，路也相當地顛簸，我們大概都要開1個小時的車子，然後扛著重重的糧食包，大概再走了半個小時的路程，才有辦法到瑪麗亞的家裡。當我們到她家裡，發現她就是鋪著紙板、睡在硬地板上，我們真的也很捨不得，所以後來又是克服萬難，把一個床墊扛過去給瑪麗亞。所以每次我們要離開的時候，她其實都很捨不得，都問我們下次什麼時候會再來。我們相信，透過我們的陪伴跟關懷，瑪麗亞應該可以感受到，人生其實還是充滿了溫暖還有愛，所以我想這個是我們慈濟志工相當重要的一個使命。」

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